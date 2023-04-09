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09 апреля 2023, 06:10 |
513
0

Чемпионство Прометея, успех украинок в гандболе, провал Лэмпарда с Мудриком

Главные новости за 8 апреля на Sport.ua

09 апреля 2023, 06:10 |
513
0
Чемпионство Прометея, успех украинок в гандболе, провал Лэмпарда с Мудриком
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард и Михаил Мудрик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 8 апреля.

1А. Снова 2:0 с аутсайдером. Динамо дома одолело Минай
Голами отличились Царенко и Ванат

1Б. С большим трудом. Шахтер в Ужгороде минимально обыграл Металлист
Команда Игора Йовичевича одолела харьковчан, которые борются за выживание

1В. Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу
Луганский клуб в «мужицком» дерби прервал несколько позитивних серий

1Г. Удаления вместо голов. Рух и Верес с двумя красными разошлись миром
Аутсайдеры УПЛ продолжили находиться внизу турнирной таблицы

2А. Неудачное возвращение Лэмпарда и 25 минут Мудрика. Синие уступили Вулвз
Лондонцы в гостях проиграли «Вулверхэмптону» со счетом 0:1, единственный гол забил Матеус Нунес

2Б. Бисиклета Холанда! Дубль норвежца помог Ман Сити разгромить Саутгемптон
«Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ, набрав 67 очков

2В. Эвертон проиграл Манчестер Юнайтед, Миколенко отыграл 45 минут
Украинец начинал матч на скамейке запасных

2Г. Победа Борнмута без Забарного, Де Дзерби получил красную в игре со шпорами
Состоялись 5 матчей чемпионата Англии по футболу

3. Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
В финале украинская команда переиграла прошлогоднего победителя турнира – «ВЕФ Ригу»

4. Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Украинки неудачно провели второй тайм, но удержали победу

5А. Победа Баварии, реабилитация Боруссии Д, огненные 10 минут в Майнце
Состоялись 5 матчей чемпионата Германии по футболу

5Б. ВИДЕО. Реал проиграл Вильярреалу. Невероятный гол забил Чуквуэзе
Прервалась беспроигрышная домашняя серия «Реала» из 17 матчей подряд

5В. ВИДЕО. Лацио нанес поражение Ювентусу, Дзакканьи забил победный гол
«Лацио» идет на 2-м месте в Серии А, а «Ювентус» находится на 7-й позиции

5Г. ВИДЕО. Голы Месси и Серхио Рамоса принесли ПСЖ победу над Ниццей
У Лионеля Месси также ассист, а забитый мяч стал для него 30-м за «ПСЖ»

6. Во втором матче отбора к Евро-2023 Украина WU-19 разгромно проиграла Дании
Подопечные Валерия Паламарчука ведут борьбу за сохранение прописки в Лиге A

7. НБА. Михайлюк почти повторил персональный рекорд, Лэнь принес Кингз 5 очков
Состоялись очередные матчи регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации

8. Месси обогнал Роналду! Форвард ПСЖ установил новый клубный рекорд
У Лионеля теперь 702 гола на клубном уровне в Европе, а у Криштиану – 701

9. Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Украинец провел на поле чуть больше 25 минут

10. Сыгран предпоследний тур. Кому достанутся серебро и бронза Суперлиги?
8 апреля состоялись четыре матча чемпионата Украины по баскетболу

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Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
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Источник Sport.ua
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