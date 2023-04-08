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  4. ВИДЕО. Реал проиграл Вильярреалу. Невероятный гол забил Чуквуэзе
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
08.04.2023 22:00 – FT 2 : 3
Вильярреал
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Испания
08 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 09 апреля 2023, 01:05
933
0

ВИДЕО. Реал проиграл Вильярреалу. Невероятный гол забил Чуквуэзе

Прервалась беспроигрышная домашняя серия «Реала» из 17 матчей подряд

08 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 09 апреля 2023, 01:05
933
0
ВИДЕО. Реал проиграл Вильярреалу. Невероятный гол забил Чуквуэзе
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 2:3.

Хозяева забили первыми – автогол на счету Пау Торреса. Субмарина отыгралась в конце первого тайма, когда забил Самуэль Чуквуезе.

Сразу после перерыва Винисиус Жуниор вывел галактикос вперед. Гости ответили двумя голами. Сначала отличился Хосе Моралес, а затем Самуэль Чуквуезе забил красивый победный гол.

Прервалась беспроигрышная домашняя серия «Реала» из 17 матчей подряд.

«Реал» имеет 59 очков и занимает 2-е место после «Барселоны» (71). «Вильярреал» входит в топ-5 (47 очков).

Ла Лига. 28-й тур, 8 апреля, Мадрид

Реал – Вильярреал – 2:3

Голы: Пау Торрес, 16 (автогол), Винисиус Жуниор, 48 – Чуквуезе, 39, 80, Моралес, 70

ГОЛ! 2:3. Победный гол Чуквуезе

Видеообзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Вильярреал).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Пау Торрес (Вильярреал).
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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Вильярреал Самуэль Чуквуезе видео голов и обзор Пау Торрес автогол Винисиус Жуниор Хосе Луис Моралес
Источник Sport.ua
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