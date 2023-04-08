ВИДЕО. Реал проиграл Вильярреалу. Невероятный гол забил Чуквуэзе
Прервалась беспроигрышная домашняя серия «Реала» из 17 матчей подряд
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 2:3.
Хозяева забили первыми – автогол на счету Пау Торреса. Субмарина отыгралась в конце первого тайма, когда забил Самуэль Чуквуезе.
Сразу после перерыва Винисиус Жуниор вывел галактикос вперед. Гости ответили двумя голами. Сначала отличился Хосе Моралес, а затем Самуэль Чуквуезе забил красивый победный гол.
Прервалась беспроигрышная домашняя серия «Реала» из 17 матчей подряд.
«Реал» имеет 59 очков и занимает 2-е место после «Барселоны» (71). «Вильярреал» входит в топ-5 (47 очков).
Ла Лига. 28-й тур, 8 апреля, Мадрид
Реал – Вильярреал – 2:3
Голы: Пау Торрес, 16 (автогол), Винисиус Жуниор, 48 – Чуквуезе, 39, 80, Моралес, 70
ГОЛ! 2:3. Победный гол Чуквуезе
Видеообзор матча
События матча
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