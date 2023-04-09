Реал Мадрид

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 2:3.

Хозяева забили первыми – автогол на счету Пау Торреса. Субмарина отыгралась в конце первого тайма, когда забил Самуэль Чуквуезе.

Сразу после перерыва Винисиус Жуниор вывел галактикос вперед. Гости ответили двумя голами. Сначала отличился Хосе Моралес, а затем Самуэль Чуквуезе забил красивый победный гол.

Ла Лига. 28-й тур, 8 апреля, Мадрид

Реал – Вильярреал – 2:3

Голы: Пау Торрес, 16 (автогол), Винисиус Жуниор, 48 – Чуквуезе, 39, 80, Моралес, 70

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Пау Торрес, 16 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Чуквуезе, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 48 мин.

ГОЛ! 2:2. Хосе Луис Моралес, 70 мин.

ГОЛ! 2:3. Шедевр от Чуквуезе, 80 мин