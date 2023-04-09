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  4. Реал – Вильярреал – 2:3. Шедевр от Чуквуезе. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Реал Мадрид
08.04.2023 22:00 – FT 2 : 3
Вильярреал
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Испания
09 апреля 2023, 01:45 | Обновлено 09 апреля 2023, 01:55
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0

Реал – Вильярреал – 2:3. Шедевр от Чуквуезе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 28-го тура чемпионата Испании

09 апреля 2023, 01:45 | Обновлено 09 апреля 2023, 01:55
165
0
Реал – Вильярреал – 2:3. Шедевр от Чуквуезе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Чуквуезе

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 2:3.

Хозяева забили первыми – автогол на счету Пау Торреса. Субмарина отыгралась в конце первого тайма, когда забил Самуэль Чуквуезе.

Сразу после перерыва Винисиус Жуниор вывел галактикос вперед. Гости ответили двумя голами. Сначала отличился Хосе Моралес, а затем Самуэль Чуквуезе забил красивый победный гол.

Ла Лига. 28-й тур, 8 апреля, Мадрид

Реал – Вильярреал – 2:3

Голы: Пау Торрес, 16 (автогол), Винисиус Жуниор, 48 – Чуквуезе, 39, 80, Моралес, 70

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Пау Торрес, 16 мин (автогол)

ГОЛ! 1:1. Чуквуезе, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 48 мин.

ГОЛ! 2:2. Хосе Луис Моралес, 70 мин.

ГОЛ! 2:3. Шедевр от Чуквуезе, 80 мин

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Вильярреал).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Пау Торрес (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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