Реал Мадрид

Реал – Вильярреал – 2:3. Шедевр от Чуквуезе. Видео голов и обзор матча
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В матче 28-го тура чемпионата Испании «Реал» дома проиграл «Вильярреалу» со счетом 2:3.
Хозяева забили первыми – автогол на счету Пау Торреса. Субмарина отыгралась в конце первого тайма, когда забил Самуэль Чуквуезе.
Сразу после перерыва Винисиус Жуниор вывел галактикос вперед. Гости ответили двумя голами. Сначала отличился Хосе Моралес, а затем Самуэль Чуквуезе забил красивый победный гол.
Ла Лига. 28-й тур, 8 апреля, Мадрид
Реал – Вильярреал – 2:3
Голы: Пау Торрес, 16 (автогол), Винисиус Жуниор, 48 – Чуквуезе, 39, 80, Моралес, 70
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Пау Торрес, 16 мин (автогол)
ГОЛ! 1:1. Чуквуезе, 39 мин.
ГОЛ! 2:1. Винисиус Жуниор, 48 мин.
ГОЛ! 2:2. Хосе Луис Моралес, 70 мин.
ГОЛ! 2:3. Шедевр от Чуквуезе, 80 мин
События матча
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