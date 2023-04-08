Реал Мадрид

Реал – Вильярреал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 апреля в 22:00 поединок 28-го тура чемпионата Испании
8 апреля проходит матч 28-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» играет против «Вильярреала».
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Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве мадридского «Реала».
Реал – Вильярреал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
📋✅ Our starting 𝗫𝗜 🆚 @VillarrealCFen #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/diJ0MLg4J8— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 8, 2023
¡El once elegido por @QSetien para medirse al @realmadrid 👇! #RealMadridVillarreal pic.twitter.com/q2NbAMbc1L— Villarreal CF (@VillarrealCF) April 8, 2023
События матча
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