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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
08.04.2023 22:00 – 90+ 2 : 3
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
08 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 08 апреля 2023, 22:23
297
0

Реал – Вильярреал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 апреля в 22:00 поединок 28-го тура чемпионата Испании

08 апреля 2023, 22:05 | Обновлено 08 апреля 2023, 22:23
297
0
Реал – Вильярреал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля проходит матч 28-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» играет против «Вильярреала».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве мадридского «Реала».

Реал – Вильярреал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Вильярреал).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
16’
ГОЛ ! Автогол забил Пау Торрес (Вильярреал).
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Источник Sport.ua
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