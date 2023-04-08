Реал Мадрид

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08.04.2023 22:00 - : -
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08 апреля 2023, 02:14 |
9
0

Реал – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Похмелье после Кубка может обернуться очередными проблемами в чемпионате

08 апреля 2023, 02:14 |
9
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Реал – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 апреля, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч двадцать восьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Вильярреал». Стартовый свисток рефери Хавьера Альберола Рохаса из Кастилья-Ла-Манча прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Реал


Мадридский «Реал» вынужден столкнуться с ожесточенным графиком уже на текущей недели, тогда как первый матч четвертьфинала ожидается только посреди следующей. Перед командой Карло Анчелотти стоит непростая задача – как можно быстрее забыть о феерическом успехе на «Камп Ноу» против каталонской «Барселоны» несколькими днями ранее (4:0), благодаря которому «галактикос» вплотную приблизились к первому трофею в текущей кампании. Будем честны, в чемпионате «бланкос» мало что светит в текущем розыгрыше, так как упасть ниже второй строчки они вряд ли захотят, а вот подняться выше практически точно не смогут.

Но это совершенно не отменяет того факта, что для шумных соседей по столице Испании в лице «Атлетико» дистанция до «Реала» сейчас больше чем в два раза ближе, чем команде Анчелотти необходимо отыграть отставания от «Барселоны». Именно в этой паре команд сейчас и заключается основная интрига на первых трех строчках Ла Лиги, и календарь у «галактикос» при этом далеко не самый простой. Повезло только с «Кадисом» между матчами против лондонского «Челси», тогда как дальше у «королевского» клуба будут выезд к «Жироне» и «Реалу Сосьедаду», а также крайне коварные соперники в домашних встречах по типу «Альмерии» и «Сельты». Из последних десяти матчей «Реал» терял очки в четырех случаях, так что расслабляться футболистам Анчелотти еще точно рано.

Вильярреал


Действительно большую работу пришлось проделать опытному испанскому специалисту Кике Сетьену для того, чтобы окончательно остановить падение «Вильярреала» на фоне ухода с поста главного тренера команды Унаи Емери под конец октября прошлого года. Удалось это сделать благодаря классическим жестким методам построения игры от 64-летнего специалиста, спокойной трансферной политике во время зимней кампании, а также монотонному наигрыванию однообразного стартового состава. В итоге, мы вновь видим типовой клуб Сетьена с более-менее стабильной защитой и предельно сдержанной атакой.

Для улучшения положения в турнирной таблице большего и не требуется. Наверное, никто бы не сказал в начале сезона, что в следующем футбольном году «Вильярреал» будет представлять страну на международной арене. Однако сейчас эта информация воспринимается уже как данность. Шестая строчка – «желтая субмарина» уже успела кинуть якорь на этой позиции, и теперь смотрит только в сторону соперников перед собой, тогда как от всякой неудачи ее защищают семь очков отрыва от баскского «Атлетика». А тут еще и вылет из Лиги конференций должен упростить «Вильярреалу» жизнь в конце сезона, тогда как команда Сетьена и без того не проигрывала в чемпионате уже пять матчей кряду.

Ориентировочные составы


«Реал»: Куртуа – Начо, Алаба, Рюдигер, Васкес – Азар, Чуамени, Себальос – Винисиус, Родриго, Асенсио.

«Вильярреал»: Рейна – Педраса, Торрес, Альбиоль, Фойт – Баэна, Парехо, Терратс – Пино, Моралес, Чуквезе.

Не сыграют: Менди – Джексон, Капу, Коклен, Морено.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре гости зацепятся за очки. Нашей ставкой будет позиция – «Вильярреал» не проиграет с коэффициентом 2.47.

8 апреля, суббота

«Реал» – «Вильярреал»
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас (Кастилья-Ла-Манча, Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Реал Мадрид Вильярреал Реал - Вильярреал прогнозы чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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