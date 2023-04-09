ВИДЕО. Лацио нанес поражение Ювентусу, Дзакканьи забил победный гол

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома обыграл «Ювентус» 2:1.

У хозяев забили Сергей Милинкович-Савич и Маттиа Дзакканьи (победный гол), а у туринцев отличился Адриен Рабьо.

«Лацио» идет на 2-м месте в Серии А (58 очков), а «Ювентус» находится на 7-й позиции (44 пункта), с учетом штрафа за финансовые махинации в 15 баллов.

Серия А. 29-й тур, 8 апреля

Лацио – Ювентус – 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 38, Дзакканьи, 53 – Рабьо, 42

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Милинкович-Савич, 38 мин.

ГОЛ! 1:1. Рабьо, 42 мин.

ГОЛ! 2:1. Дзакканьи, 53 мин.