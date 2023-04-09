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Чемпионат Италии
Лацио
08.04.2023 21:45 – FT 2 : 1
Ювентус
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Италия
09 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 09 апреля 2023, 00:43
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ВИДЕО. Лацио нанес поражение Ювентусу, Дзакканьи забил победный гол

«Лацио» идет на 2-м месте в Серии А, а «Ювентус» находится на 7-й позиции

09 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 09 апреля 2023, 00:43
58
0
ВИДЕО. Лацио нанес поражение Ювентусу, Дзакканьи забил победный гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Дзакканьи

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома обыграл «Ювентус» 2:1.

У хозяев забили Сергей Милинкович-Савич и Маттиа Дзакканьи (победный гол), а у туринцев отличился Адриен Рабьо.

«Лацио» идет на 2-м месте в Серии А (58 очков), а «Ювентус» находится на 7-й позиции (44 пункта), с учетом штрафа за финансовые махинации в 15 баллов.

Серия А. 29-й тур, 8 апреля

Лацио – Ювентус – 2:1

Голы: Милинкович-Савич, 38, Дзакканьи, 53 – Рабьо, 42

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Милинкович-Савич, 38 мин.

ГОЛ! 1:1. Рабьо, 42 мин.

ГОЛ! 2:1. Дзакканьи, 53 мин.

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Рабио (Ювентус).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
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Лацио - Ювентус Лацио Ювентус чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Серия A Маттиа Дзакканьи Адриен Рабьо Сергей Милинкович-Савич
Источник Sport.ua
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