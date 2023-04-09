ВИДЕО. Лацио нанес поражение Ювентусу, Дзакканьи забил победный гол
«Лацио» идет на 2-м месте в Серии А, а «Ювентус» находится на 7-й позиции
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Лацио» дома обыграл «Ювентус» 2:1.
У хозяев забили Сергей Милинкович-Савич и Маттиа Дзакканьи (победный гол), а у туринцев отличился Адриен Рабьо.
«Лацио» идет на 2-м месте в Серии А (58 очков), а «Ювентус» находится на 7-й позиции (44 пункта), с учетом штрафа за финансовые махинации в 15 баллов.
Серия А. 29-й тур, 8 апреля
Лацио – Ювентус – 2:1
Голы: Милинкович-Савич, 38, Дзакканьи, 53 – Рабьо, 42
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Милинкович-Савич, 38 мин.
ГОЛ! 1:1. Рабьо, 42 мин.
ГОЛ! 2:1. Дзакканьи, 53 мин.
События матча
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