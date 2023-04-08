Остановились на четырех. Заря проиграла Кривбассу

«Меня когда-то спрашивали, когда эту команду можно будет назвать «мужиками». С сегодняшнего дня ребята заслуживают этого прозвища», – сказал главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб после матча 19-го тура, в котором его команда на последних минутах вырвала победу в гостях у ровенского «Вереса». Еще и сделала это в меньшинстве. Сегодня «новые мужики» встретились со «старыми мужиками» – луганской «Зарей», которую Юрий Николаевич тренировал 7,5 лет.

К матчу 20-го тура команды подошли почти соседями в таблице: «Заря» была третьей, а «Кривбасс», который только в этом сезоне вернулся в элитный дивизион, – шестым. Правда, расстояние между ними было значительным – 15 зачетных баллов.

Патрик ван Леувен не внес никаких корректив в состав «Зари». В старте вышли те же игроки, что и в 19-м туре. Юрий Вернидуб по сравнению с победным матчем против «Вереса» осуществил два изменения в основном составе: вместо Хомченовского и Устименко вышли Капич и Татарков.

На первых минутах матча «Кривбасс» уверенно контролировал мяч, но моментов у ворот Сапутина не создавал. Приблизительно после экватора тайма уже «Заря» завладела инициативой. Однако и футболистам луганской команды не удавалось создавать опасные моменты. «Кривбасс» и «Заря» довольно неплохо защищались, так что атакующим игрокам было сложно найти пути к воротам. Да и скорости в атаке футболистам обеих команд не хватало. За весь первый тайм был создан один опасный момент: Клищук спас «Кривбасс» после удара Мишнева, который в штрафной площадке принял мяч спиной к защитнику, развернулся и пробил в дальний угол. Сухая ничья стала закономерным итогом первой половины игры.

Второй тайм команды начали активнее. За первые три минуты они создали больше моментов, чем за первую половину встречи. Сначала «Кривбасс» выполнил штрафной удар с правого фланга. Мяч метался по штрафной площадке, после чего Татарков нанес удар метров с 13-14-ти - Сапутин вытащил мяч из правого нижнего угла. Через минуту после углового Бескоровайный чуть не срезал мяч в свои ворота – Клищук спас хозяев.

На 50-й минуте «Кривбасс» вышел вперед. Капич принял мяч почти в центре штрафной, переложил его с правой ноги на левую, убрал Батагова и пробил в верхний угол ворот. Красивый гол!

Этот эпизод вызвал пристальное внимание арбитра VAR. Екатерина Монзуль долго пересматривала момент, но окончательное решение не приняла. Эпизод пошел изучать главный арбитр матча Балакин. Вопросы возникли из-за роли Бескоровайного, который в борьбе с защитником на линии вратарской залез в офсайд и мог помешать голкиперу среагировать на удар. Арбитр все же засчитал гол. Кстати, он стал 650-м для «Кривбасса» в элитных дивизионах чемпионата Украины.

Пока шел просмотр повторов, в Кривом Роге была объявлена воздушная тревога. Команды ушли в укрытие.

Вынужденный перерыв длился около получаса. Он не пошел на пользу футболистам обеих команд. После возобновления матча события на поле развивались не так активно, как в первые пять минут второго тайма. Несмотря на то, что футболистам «Зари» нужно было отыгрываться, мяч держался у них плохо, из-за чего создавать моменты было очень трудно. Запомнился пожар в штрафной площадке «Кривбасса» на 87-й минуте: несколько ударов заблокировали защитники, в итоге атака завершилась ударом Бутко слета – неточно. Это был едва ли не единственный шанс «Зари», чтобы отыграться.

В матче против «Кривбасса» оборвались сразу три серии «Зари»: беспроигрышная, составлявшая 8 матчей; победная – 4 матча; голевая – 8 матчей. Стоит отметить, что сегодня луганчане не наиграли на положительный результат.

Тем временем «Кривбасс», в стартовых 9 матчах чемпионата одержавший лишь одну победу, закрепился в верхней части турнирной таблицы. И даже может помечтать о борьбе за еврокубки.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Кривбасс» – «Заря» – 1:0

Капич (50).

Татарков (38), Антюх (42), Приходько (43), Задерака (63), Банада (84), Патрик ван Леувен (главный тренер "Зари", 90+6).

«Кривбасс»: Клищук - Якимец, Рябов, Бескоровайный, Дибанго, Банада, Приходько, Задерака (Опанасенко, 90+4), Капич (Стецков, 88), Татарков (Лунев, 71), Микитишин (Понедельник, 46).

«Заря»: Сапутин – Имереков, Батагов, Бутко, Снурницын, Бражко, Дришлюк (Шахов, 64), Булеца (Полегенько, 87), Русин (Хахлев, 87), Антюх (Вантух, 70), Мишнев (Погорелый, 64).

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

КРИВБАСС - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ