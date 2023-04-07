В субботу, 8 апреля, криворожский «Кривбасс» и луганская «Заря» встретятся в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч состоится в Кривом Роге, на стадионе «Горняк». Начало запланировано на 13.00.

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Особенность матча в том, что на поле выйдут нынешняя и бывшая команда Юрия Вернидуба. Сейчас он возглавляет «Кривбасс», а раньше в течение 7,5 лет работал в должности главного тренера «Зари». Этот матч станет для Юрия Николаевича 120-м домашним во главе разных клубов УПЛ.

«Заря» и «Кривбасс» находятся в верхней части турнирной таблицы: луганчане – третьи, криворожцы – шестые. Однако расстояние между ними значительное – 15 очков.

«Заря» второй круг чемпионата проводит уверенно, одержав четыре победы в четырех матчах. «Кривбасс» весной победил дважды, однажды сыграл вничью и один раз проиграл.

Соперники всего сыграли между собой 25 матчей, в которых зафиксировано 14 побед «Кривбасса», 3 ничьи и 8 выигрышей «Зари». В матче первого круга чемпионата 2022/2023 команды не определили победителя – 2:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» - «Заря», которая будет доступна в украинской версии сайта.