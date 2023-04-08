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Чемпионат Украины
Кривбасс
08.04.2023 13:00 – FT 1 : 0
Заря
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 15:43 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:16
1763
0

Кривбасс – Заря – 1:0. Шедевр Капича. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура УПЛ

08 апреля 2023, 15:43 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:16
1763
0
Кривбасс – Заря – 1:0. Шедевр Капича. Видео гола и обзор матча
ФК Кривбасс

В субботу, 7 апреля, состоялся матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграли против луганской «Зари».

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Поединок прошел в Кривом Роге на стадионе «Горняк».

На 50-й минуте 27-летний босниец Рифет Капич шикарным ударом попал в девятку ворот «Зари» и вывел «Кривбасс» вперед.

На 54-й минуте поединка матч был прерван из-за воздушной тревоги.

Чемпионат Украины по футболу. 20-й тур

Кривбасс – Заря – 1:0

Гол: Капич, 50

ГОЛ! 1:0 Капич, 50 мин.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Кривбасс).
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Рифет Капич видео голов и обзор Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Кривбасс - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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