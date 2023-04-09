Юрий ВЕРНИДУБ: «Желаю Заре невероятных побед, но не в игре с Кривбассом»

Главный тренер криворожского клуба «Кривбасс» Юрий Вернидуб прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионат Украины по футболу против луганской «Зари»:

– Юрий Николаевич, поздравляем с важной победой! Как вам сегодняшний матч?

– Спасибо! Поединок очень хороший. Вы знаете, с кем мы играли. Луганская «Заря» борется за самые высокие места, демонстрирует неплохой скоростной футбол. Хочу поблагодарить своих ребят, что они с каждой игрой прибавляют и делают невероятное. Победа над «Вересом», сегодняшний домашний выигрыш с «Зарей» – это победы, которые нам очень необходимы.

Это позволяет нам идти дальше. Мы набираем очки, отрываемся от так называемой зоны вылета – и это самое главное. Всех болельщиков «Кривбасса» еще раз поздравляю с победой и желаю самого лучшего. Но наша самая главная победа – победа в войне с врагом! – впереди. Будем ее ждать!

– Была ли эта игра принципиальной, учитывая, что раньше вы возглавляли именно «Зарю»?

– Знаете, когда отдаешь одному клубу восемь с половиной, а то и целых девять лет – действительно это остается с тобой на всю жизнь. Тем более мы с этой командой в 2017 впервые завоевали бронзовые медали в чемпионате Украины. Всегда интересуюсь, смотрю, как играют луганчане. Знаю, что на носу – столетие ФК «Заря». Поэтому желаю им невероятных побед, но не в игре с «Кривбассом». С другими – пожалуйста, но только не с нами.

Помня, что «Заря» неоднократно брала «бронзу», хочу также пожелать ей покуситься на что-нибудь выше – первое или второе место. Они на это способны. В душе всегда остается любовь к этому клубу, а когда играешь против столь сильного соперника – всегда хочешь победить.

– Когда вы готовились к игре с «Зарей», пользовались ли инсайдами и секретами, зная эту команду изнутри?

– Я ушел из «Зари» в 2019 году. Уж очень много прошло времени. После меня работали и Виктор Скрипник, и Патрик ван Леувен. Команда поменялась. Практически не осталось футболистов игравших раньше. Как всегда, готовясь к любому сопернику, мы смотрим как минимум три, а то и пять последних матчей. Крайнюю встречу с «Рухом» луганская «Заря» выиграла 3:0 – и мы не ошиблись во время подготовки, увидев уже потом, что против нас один в один вышел тот состав, который противостоял «руховцам».

Было время разобрать соперника, посмотреть, как ему противостоял «Рух», проанализировать, сделать свои выводы и сыграть так, как мы того хотим. Мы действовали неплохо, все самые опасные моменты «Зари» нивелировали. Знали, что луганчане играют по схеме 4-3-3, очень хорошо себя чувствуют «восьмерки»: вторжение в зоны, полуфланги… Мы все хорошо закрыли. Наши опорные полузащитники Приходько и Банада выполнили свою задачу.

Единственное – сейчас у нас большая проблема с нападающими: Рома Дебелко после травмы еще никак не может подойти к основной группе, а Устименко, как вы знаете, пропускал эту встречу из-за удаления в матче с «Вересом». Поэтому пришлось ставить Татаркова. Но ничего – справились. Главное, что забили, сдержали и выиграли.

– Хочу поздравить с тем, что вы запустили в бой хороших новичков. Как бы вы их оценили?

– Мне нравится! Я с самого начала говорил, что тот же Даниил Бескоровайный – тьфу-тьфу, чтобы не сглазить! – находится на своем месте. Когда-то я уже замечал, что придет время – и Клим Приходько будет играть. «Вересу» он забил, против «Зари» также отработал на все сто. Вышедший на замену Макс Лунев? Еще нужно немного времени, чтобы он набрал хорошие физические кондиции.

Думаю, в будущем он тоже будет игроком основного состава. Все ребята молодцы. Нет никого, чтобы о нем я мог сказать что-нибудь плохое. Все отыграли на максимум – очень им благодарен! Да, после игры с «Вересом» я заявил, что они теперь могут называться «мужиками». Но «мужики» – это была «Заря», и думаю, что у луганчан это имя останется. Потому можем называть наших ребят «казаками»!

К тому же больше половины жизни я провел в Запорожье, фамилия «Вернидуб» казацкая, поэтому пусть мои подопечные будут называться «казаками»! Ведь казаки – свободные люди, которые любят свободу, не хотят ходить под чьим-то игом. И это сравнение очень классное!

– Скажите, почему не играет вратарь Сарнавский?

– Он переболел, при этом остается капитаном. После игры в Ровно, которую провел Андрей Клищук, у меня рука не поднимается производить замену. Между нашими вратарями довольно хорошая конкуренция, а третий молодой кипер Богдан Хома вчера очень сильно отстоял за U-19. Конкуренция – это классно.

– Капич забил чистый мяч. По вашему мнению, почему судья пошел просматривать VAR, ведь все видели, что гол был чистым?

– Надо еще раз пересмотреть этот эпизод. Честно говоря, я повтора не видел. Говорили, что Бескоровайный мог мешать киперу, но он этого не делал. Судейская бригада четко разобралась, засчитала забитый мяч, поэтому не хочу влезать.

– Как на игру повлиял вынужденный перерыв, связанный с воздушной тревогой?

– Никак, мы уже не впервые в подобной ситуации. Это уже четвертая или пятая игра, которую прерывает сирена, мы к этому привыкли. Ничего не поделаешь: в Украине идет война, поэтому мы должны это понимать и относиться ко всему нормально. «Кривбасс» был в равной ситуации с «Зарей»: и мы, и луганчане отдыхали. Главное, что доиграли этот матч и обошлось без травм.

Поединок 20-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Заря» завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Кривого Рога.