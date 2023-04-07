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08.04.2023 15:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 21:48 |
85
0

Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Нынешняя команда Вернидуба сможет первой остановить его бывший коллектив в 2023 году?

07 апреля 2023, 21:48 |
85
0
Кривбасс – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Заря

В субботу, 8 апреля, в Кривом Рогу на стадионе «Горняк» состоится матч двадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют криворожский «Кривбасс» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Николая Балакина из Киевской области прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Кривбасс


Заоблачные горизонты уже в дебютном сезоне украинской Премьер-лиги прогнозировали криворожскому «Кривбассу», однако вместо этого команда Юрия Вернидуба забуксовала уже с первого тура. Адаптация на уровне «элитного» дивизиона была для команды крайне тяжелой, а первая встреча с победным исходом состоялась лишь через два месяца после официального старта состязаний. После этого, на отрезке до и во время чемпионата мира-2022 в Катаре, криворожцы начали постепенно отвоевывать позиции в турнирной таблице и даже ушли на зимнюю паузу с многообещающей серией из двух побед кряду, среди которых был и успех в игре с тогдашним лидером чемпионата, днепровским «Днепром-1» (2:1).

Да и возвращался к официальным матчам «Кривбасс» достаточно неплохо – в сложной домашней игре обыграв «Колос» (1:0), а затем дав бой донецкому «Шахтеру» в стартовый час поединка (0:3). Следом за этими матчами последовали две очень результативные игры против «Львова» (2:2) и «Вереса» (2:1), после которых перспективы команды стали немного более четкими. В этом сезоне футболисты Вернидуба будут бороться за пятую строчку против «Александрии», но сейчас им еще рановато об этом думать. Куда острее стоит вопрос сохранения текущей шестой позиции, на которую претендуют тот же «Колос» и «Ингулец».

Для этого у криворожцев есть все и даже больше – опытный наставник, состав, наполненный как футболистами-ветеранами УПЛ, так и многообещающими юными талантами. И, что самое главное, «Кривбасс» уже почувствовал вкус побед над соперниками с именем, поэтому не считаться с этой командой уже точно не выйдет.

Заря


Очевидно, что в предстоящей игре отдельной сюжетной ветвью противостояния будут отношения Юрия Вернидуба и луганской «Зари», которой он посвятил огромный фрагмент своей тренерской карьеры. Расставалась эта пара не без проблем, поэтому экс-наставнику всегда будет приятно обыграть свой бывший коллектив. Но представляется ли это возможным именно сейчас, когда «мужики», заработавшие это прозвище именно при Вернидубе, уже не просто угрожают стать третьей силой в нашем футболе, а уже ей фактически и являются. Два очка отставания от «Днепра-1» и три – от «Шахтера». Таковые реалии турнирной таблицы для луганчан на сегодняшний день.

И все это благодаря тренерскому мастерству Патрика ван Леувена, который в начале своего опыта работы в Украине наладил систему юношеской подготовки донецкого «Шахтера» до того состояния, в которым мы ее сейчас видим, а теперь пробует свои силы на уровне менеджера «взрослой» команды. Получается, мягко говоря, феноменально – «Заря» в этом сезоне уже дважды обыграла киевское «Динамо» (3:2 и 1:0), не проиграла первый матч «Шахтеру» (2:2), но при этом уступила «Днепру-1» (0:3). Конечно, луганчане все еще достаточно легкомысленно ведут себя на длительной дистанции, а иначе ничейные исходы в ноябре-декабре против «Миная» и «Колоса» не назвать, но уже гораздо стабильнее, чем под руководством Виктора Скрипника полтора года назад.

Ключ к успеху при этом достаточно прост – подписание игроков из ведущих клубов страны уровня «Шахтера», «Динамо» и «Александрии», а также наиболее прогрессивных исполнителей по типу Дмитрия Мишнева из «Мариуполя». И, конечно, не стоит забывать про мастерство нидерландского наставника, который заставляет работать этот механизм как часы. Фактически, «Зарю» действительно ничего не останавливает от того, чтобы сенсационно забраться на вершину чемпионской гонки, кроме одного «лишнего» сыгранного матча, но готова ли команда к этому уже в первом сезоне при новом тренере?

История встреч


Футбольные пути «Кривбасса» в его новой сущности и «Зари» ранее пересекались всего один раз в рамках УПЛ. Тогда команды играли между собой в официальном матче в октябре прошлого года – игра в Киеве на «Динамо» им. В. Лобановского завершилась ничьей (2:2). За «Зарю» дублем отличился Игорь Кирюханцев, а у «Кривбасса» с пенальти забил Алексей Хобленко, тогда как Назар Волошин записал гол с игры.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Николай Балакин из Киевской области, который на своем счету имеет уже 73 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Семен Шлончак и Виктор Матяш, а резервным арбитром отработает Александр Дердо. На матче будет присутствовать система VAR с Екатериной Монзуль и Мариной Стрелецкой во главе. У Балакина есть опыт проведения матчей с участием «Кривбасса» – 1 победа, 1 ничья и одно поражение, тогда как с «Зарей» он пересекался 13 раз (7 побед, 3 ничьи и 3 поражения). В том числе – Балакин работал на матче этих команд в первом круге.

Ориентировочные составы


«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Рябов, Якимец – Приходько – Задерака, Банада, Хомченовский, Микитишин – Дебелко.

«Заря»: Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Бражко – Русин, Булеца, Мишнев, Антюх – Нагнойный.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что гости добудут победу с минимальным преимуществом. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Заря» (-0.5) с коэффициентом 1.92.

8 апреля, суббота

«Кривбасс» – «Заря»
Кривой Рог. «Горняк». 13:00
Прямая ТВ-трансляция – платформа Setanta Sports
КРИВБАСС – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.)
Прогноз Sport.ua – 0:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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