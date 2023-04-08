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Англия
08 апреля 2023, 20:07 |
3269
2

Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона

Украинец провел на поле чуть больше 25 минут

08 апреля 2023, 20:07 |
3269
2
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии между клубами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».

Украинский вингер лондонцев Михаил Мудрик начал встречу в запасе. На 69-й минуте игры наставник «синих» Фрэнк Лэмпард выпустил украинца. Михаил заменил Рахима Стерлинга, однако помочь своей команде он так и не смог.

После завершения поединка статистический портал WhoScored выставил украинцу оценку в 6.3 балла. За 25 минут Мудрик отдал 2 точных паса, 1 раз успешно обвел соперника, дважды заработал на себе фол и 9 раз коснулся мяча.

Оценка Михаила в 6.3 балла выше, чем у 6 игроков «Челси». Лучшими игроками в составе «пенсионеров» стали Калиду Кулибали и Рис Джеймс. У них по 7.8 баллов.

Лучшим в поединке был признан Матеус Нунес (8.2), который забил единственный гол.

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Калиду Кулибали Рис Джеймс Матеус Нунес Михаил Мудрик WhoScored чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Челси
Источник WhoScored
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Комментарии 2
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fitnes_sports066
Лучший из тех кто вышел на замену. Прогресс есть. 
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+5
Lesovij7
На своем нынешнем уровне отыграл
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+3
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