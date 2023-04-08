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Чемпионат Англии
Саутгемптон
08.04.2023 19:30 – FT 1 : 4
Манчестер Сити
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Англия
08 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 08 апреля 2023, 21:47
1575
1

Бисиклета Холанда! Дубль норвежца помог Ман Сити разгромить Саутгемптон

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в АПЛ, набрав 67 очков.

08 апреля 2023, 21:30 | Обновлено 08 апреля 2023, 21:47
1575
1
Бисиклета Холанда! Дубль норвежца помог Ман Сити разгромить Саутгемптон
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:1.

Дубль оформил Эрлинг Холанд, причем удачно исполнил красивейшую бисиклету (удар в падении через себя)! Также забили Джек Грилиш и Хулиан Альварес. У гостей отличился Секу Мара.

«Ман Сити» занимает 2-е место в АПЛ, набрав 67 очков. У Арсенала сейчас 72 балла. «Саутгемптон» находится на последней 20-й позиции (23 очка).

Интересно, что в текущем чемпионате у Эрлинга Холанда забитых голов больше (30 мячей), чем у всей команды «Челси» (29).

Премьер-лига. 30-й тур, 8 апреля

Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4

Голы: Мара, 72 – Холанд, 45, 68, Грилиш, 58, Альварес, 75 (пен)

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Саутгемптон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Саутгемптон - Манчестер Сити бисиклета Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
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Gambie
Холанд красавец .просто лучший 
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