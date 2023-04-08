Бисиклета Холанда! Дубль норвежца помог Ман Сити разгромить Саутгемптон

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счетом 4:1.

Дубль оформил Эрлинг Холанд, причем удачно исполнил красивейшую бисиклету (удар в падении через себя)! Также забили Джек Грилиш и Хулиан Альварес. У гостей отличился Секу Мара.

«Ман Сити» занимает 2-е место в АПЛ, набрав 67 очков. У Арсенала сейчас 72 балла. «Саутгемптон» находится на последней 20-й позиции (23 очка).

Интересно, что в текущем чемпионате у Эрлинга Холанда забитых голов больше (30 мячей), чем у всей команды «Челси» (29).

Премьер-лига. 30-й тур, 8 апреля

Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:4

Голы: Мара, 72 – Холанд, 45, 68, Грилиш, 58, Альварес, 75 (пен)