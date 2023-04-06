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Чемпионат Англии
Саутгемптон
08.04.2023 19:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
06 апреля 2023, 11:32 | Обновлено 06 апреля 2023, 12:01
107
0

Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 апреля в 19:30 по Киеву

06 апреля 2023, 11:32 | Обновлено 06 апреля 2023, 12:01
107
0
Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля на «Сент-Мэри» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Саутгемптон» встретится с «Манчестер Сити». Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Саутгемптон

Команда этот сезон, как и многие прошлые, начинала под руководством Ральфа Хазенхюттля. Его довольно быстро сменил Натан Джонс. Но и при австрийце, и при валлийце успехи были только в кубковом формате - а вот в Премьер-Лиге ситуация была стабильно критичной. В итоге Рубена Сельеса назначали, пожалуй, просто домучить худо-бедно сезон, смирившись с неизбежностью понижения в классе. Но испанец начал так, что дал надежду избежать падения в Чемпионшип. В феврале-марте были победы над Челси и Лестером и ничьи с МЮ и Тоттенхэмом. Апрель стартовал с выездного поединка против Вест Хэма. Проиграв 0:1, команда снова свалилась на последнее место.

Манчестер Cити

Клуб продолжает вести борьбу за сразу несколько трофеев, хотя пока что можно констатировать неудачи, типа поражения в Суперкубке от главного соперника Гвардиолы в Англии – Ливерпуля Клоппа, или вылета из Кубка Лиги. Но зато есть шансы наконец-то взять Ушастого - англичане уже в 1/4 финала и противником будет Бавария, которая только недавно сменила наставника и точно не на пике. Но также (да, есть еще кубок Англии, где тоже пробились в полуфинал) остаются шансы сохранить трофей в Премьер-Лиге. Снова идет гонка в привычном формате 1 на 1, но с важными оговорками: во-первых, в соперниках не мерсисайдцы, а Арсенал, во-вторых, он стабильно удерживает лидерство. Кстати, апрель начали с противостояния в прошлую субботу с красными, и уверенной победы: после ничьей к перерыву дожали во 2-м тайме до 4:1.

Статистика личных встреч

Манчестер Сити, конечно же, имеет прекрасную статистику очных матчей против Саутгемптона. Тем большей неожиданностью стало 2:0 в пользу святых в январе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут Саутгемптону ничего не светит. Ставим на победу Сити при форе -1,5 гола с коэффициентом - 1,76.

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Источник Sport.ua
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