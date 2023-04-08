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  4. Снова 2:0 с аутсайдером. Динамо дома одолело Минай
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Динамо Киев
08.04.2023 13:00 – FT 2 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 08 апреля 2023, 15:50
2042
4

Снова 2:0 с аутсайдером. Динамо дома одолело Минай

Голами отличились Царенко и Ванат

08 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 08 апреля 2023, 15:50
2042
4
Снова 2:0 с аутсайдером. Динамо дома одолело Минай
УПЛ

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Игру первого круга «Динамо» выиграло минимально, гол тогда забил Виктор Цыганков, которого уже нет в команде, поэтому, чтобы выиграть, киевлянам нужно было развивать голевые навыки у других исполнителей. Забегая вперед, это им неплохо удается (спойлер – Владислав Ванат). Также победа требовалась, чтобы попытаться сократить до минимума отставание от третьей «Зари», которая сегодня играла с «Кривбассом» и вполне могла потерять очки.

Активное начало матча только подчеркнуло эти надежды. Очень активным был Ванат. Уже на седьмой минуте он пытался забить слева, но защитник заблокировал удар. А через несколько минут форварду помешал отличиться Бандура – Шепелев слева обыграл соперника, отдавал вдоль ворот на Ваната, но вратарь перехватил мяч.

УПЛ

Через несколько минут мяч чудом не попал в сетку – после навеса слева Попов не сумел пробить, но мяч попал к Лонвейку, который пушечным ударом расстрелял перекладину.

В первой двадцатиминутке были еще два удара того же Ваната издалека – сначала игроки соперников заблокировали, а затем Бандура отразил плотный удар с линии штрафной.

«Минай» отличался только активностью Коломойца, но ничего серьезного не удавалось сделать. В игре наступило примерно десятиминутное затишье, а затем состоялся гол. Лонвейк бил издалека, удар не получился, но вышел хороший пас на Царенко. Молодой полузащитник выскочил из-за спин защитников и пробил под левую штангу, открыв счет своим голам за «Динамо».

УПЛ

Еще до перерыва было два момента с участием Шепелева, который, как в предыдущей игре, выдал очень качественный матч. Сначала пас Владимира пяткой позволил Дубинчаку выполнить немного неточный навес на Ваната, а позже восьмой номер киевлян из перспективного штрафного пробил чуть выше.

Тайм второй прошел в более медленном ритме. Его не слишком быстрое течение ускорилось на шестьдесят второй минуте, когда забил Ванат. Тот же Шепелев хорошим пасом вывел нападающего на свидание с Бандурой, Влад оторвался от Булезы и пробил под правую штангу. Помните вступление в первом абзаце о голеадоре? Это уже был седьмой гол молодого нападающего в сезоне.

Только в конце монотонной игры «Минай» мог забить гол престижа, но сначала Вишневский не сумел забить с близкого расстояния – Нещерет вытащил мяч из девятки, а уже в компенсированное время Нещерет ликвидировал угрозу после навеса со штрафного.

УПЛ

«Заря» свой матч таки проиграла, поэтому эта победа позволила киевлянам приблизиться вплотную к третьему месту. А «Минай» будет продолжать попытки набирать очки, чтобы остаться в элитном дивизионе.Следующие матчи команды проведут против «Рухая» и «Кривбасса» соответственно.

Украинская Премьер-лига. 20 тур.

«Динамо» - «Минай» - 2:0.

Царенко, 35, Ванат, 62.

Яцык, 83 - Горин, 57.

«Динамо»: Нещерет - Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак (Вивчаренко, 72) - Сидорчук, Лонвейк - Бенито (Гармаш, 61), Царенко (Пэррис, 72), Шепелев (Рамирес, 82) - Ванат (Яцык, 82).

«Минай»: Бандура - Гончар, Мельник, Немчанинов (Рогозинский, 82), Кравчук, Булеза - Витенчук (Петько, 65), Шышка (Горин, 46) - Гечев (Воробчак, 46), Коломоец (Вишневский, 65) - Твердохлиб.

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев).

ДИНАМО - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Царенко (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Динамо - Минай отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Remark
Игра не впечатлила. А точнее ее просто пока нет. Не могу понять почему молодняк не пользуется своим шансом. В их возрасте нужно рвать и метать минимум как Буяльский. 
Пока все УПЛ - печальное зрелище. 
Но зато результат для Динамо отличный. Игра забывается, результат остаётся.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
Минай был на столько слаб, что трудно даже оценить игру Динамо. 
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+2
avk2307
Согласен. Результат то есть, а вот игра мягко говоря не очень. Причем как в нападении, так и в защите с кучей ошибок.
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0
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