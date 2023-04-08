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Динамо Киев
08.04.2023 13:00 – FT 2 : 0
Минай
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Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 16:18 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:19
3069
0

Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча

Матч 20-го тура УПЛ

08 апреля 2023, 16:18 | Обновлено 08 апреля 2023, 16:19
3069
0
Динамо – Минай – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Сегодня, 8 апреля, «Динамо» Киев в матче 20-го тура УПЛ принимало «Минай». Матч завершился победой «Динамо» 2:0.

«Динамо» Киев: Нещерет, Дубинчак, Дячук, Попов, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Царенко, Шепелев, Бенито, Ванат

«Минай»: Бандура, Гончар, Мельник, Немчанинов, Кравчук, Булеза, Витенчук, Шишка, Гечев, Коломоец, Твердохлеб

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

1:0 – Царенко, 35-я минута:

2:0 – Ванат, 62-я минута:

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Царенко (Динамо Киев).
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Динамо Киев Минай Динамо - Минай Украинская Премьер-лига видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Антон Царенко Владислав Ванат
Источник Sport.ua
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