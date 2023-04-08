Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУЧЕСКУ: «Ни к кому нет такого предвзятого отношения судей, как к Динамо»
Украина. Премьер лига
08 апреля 2023, 16:31 |
1705
9

ЛУЧЕСКУ: «Ни к кому нет такого предвзятого отношения судей, как к Динамо»

Тренер «Динамо» – о победе над «Минаем»

08 апреля 2023, 16:31 |
1705
9
ЛУЧЕСКУ: «Ни к кому нет такого предвзятого отношения судей, как к Динамо»
dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу 2:0 над «Минаем» в 20-м туре УПЛ:

— Почему сегодня в заявку на матч не попали Караваев и Кабаев?
— У Караваева травма, он выбыл на три недели. Кабаев тоже травмировался, но пока мы не знаем, как быстро он вернется в строй.

— Есть ли еще у «Динамо» шансы на золотые медали в этом чемпионате?
— «Динамо» — клуб с традициями, с историей, это символ украинского футбола. Эта команда не имеет права быть без медалей или без еврокубков. Но повторю то, что уже говорил не раз: мы потеряли 14 игроков. Причины были разные — война, травмы, трансферная политика. Забарный, Миколенко, Шапаренко, Вербич, Витиньо, де Пена, Беседин, Кендзера и так далее. Это всё ключевые исполнители. Многие не захотели тут выступать из-за войны. Это нормально, по-человечески я их понимаю: у них семьи, дети. Но надо понимать, что теперь нами требуется время, чтобы перестроить команду. Мы даем шанс молодежи, которая уже подходит к уровню первой команды. Мы шаг за шагом идем к своей цели.

Кроме того, вы видите, как нас судят. Я не видел такого предвзятого судейства ни по отношению ни к какой другой команде в этом чемпионате. Тому же «Ингульцу» мы проиграли проиграли из-за двух критических ошибок Екатерины Монзуль.

Или взять ситуацию с Буяльским. Матч с «Днепром-1» был таким, что в нем на высоком уровне была не только интенсивность игры, но и эмоции. И такие эмоции понятны. Нормальный арбитр в такой ситуации промолчит, даже если футболист что-то на него скажет. Три матча дисквалификации для Буяльского — это слишком много, такого не должно было произойти. Это наш лучший футболист, они знали, кого наказывают.

Но, повторюсь, «Динамо» не может находиться на том месте в турнирной таблице, на котором оно сейчас находится, и не может демонстрировать тот уровень игры, который сейчас мы показываем. Очень рассчитываем на возвращение Буяльского и Караваева, это наши самые опытные футболисты. Они принесут много пользы.

У нас есть еще 10 матчей, поэтому мы продолжаем борьбу.

— Что вы сказали Царенко после сегодняшней игры? И второй вопрос: может ли Ванат стать в будущем основным нападающим «Динамо» и сборной Украины?
— Чтобы эти ребята вышли на уровень первой команды, им, прежде всего, нужно получить опыт. А чтобы получить опыт, нужно время, нужно ошибаться и учиться на этих ошибках, нужно играть в футбол. Эти ребята пока еще набирают такой опыт. Думаю, к 23-24 годам они уже сформируются как футболисты первой команды и мы увидим новое поколение «Динамо». У меня подобное было в других командах. В том же «Шахтере» мы открывали молодых бразильцев, а потом их продавали в другие клубы.

Мы создаем молодую команды, нам надо время, чтобы мы заиграли на том уровне, на котором должно играть киевское «Динамо».

По теме:
Владимир ШАРАН: «Первые 20 минут мы провалили»
Удаления вместо голов. Рух и Верес с двумя красными разошлись миром
Шахтер – Металлист – 1:0. Неудачный штучный офсайд. Видео гола и обзор
Мирча Луческу Динамо Киев Динамо - Минай Украинская Премьер-лига
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Футбол | 07 апреля 2023, 16:58 1
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец

Ровно десять лет назад «Ингулец» провел первый матч в своей истории

Снова 2:0 с аутсайдером. Динамо дома одолело Минай
Футбол | 08 апреля 2023, 14:54 2
Снова 2:0 с аутсайдером. Динамо дома одолело Минай
Снова 2:0 с аутсайдером. Динамо дома одолело Минай

Голами отличились Царенко и Ванат

Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед
Футбол | 08.04.2023, 13:40
Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед
Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Баскетбол | 07.04.2023, 17:48
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Прометей вышел в финал Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Олимпийские игры | 07.04.2023, 21:35
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Теннисистка из рф наехала на Квитову за слова об отстранении россиян от ОИ
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатолій Чорнобук
Як ти вже задовбав... 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
bolelschik
Судьи тоже дают повод на них сворачивать...
Ответить
0
jugulator
Нытье Луческу о судействе - это его отличительная черта на протяжении всей карьеры.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AleksandrF
Потеряли 14 игроков. Вспомнил тех, кто ушел хрен знает когда, и тех, кого збагрили, потому что не играли. Миколенко и Забарного продали, значит это не потеря, а осознанное решение. Шапаренко травмирован, так в каждой команде такие есть, и никто не ноет. У кого потери, так у Шахтера, но играет молодежь практически не хуже
Ответить
-1
musuk
Наша байка стара-нова — розпочнемо її знову
Ответить
-2
Mykola_nik
Коли діда поміняють на нормального тренера?
Ответить
-2
FootFun
Знову хтось винний, мабуть АЕК кіпрський заважає грати
Ответить
-2
Родион Накса
Маразматик,таблетки на забывай пить
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
07.04.2023, 07:20
Теннис
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
07.04.2023, 03:30 7
Биатлон
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
«Что не так с Ломаченко?». Записки украинского болельщика ищут на это ответ
07.04.2023, 18:10 13
Бокс
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
06.04.2023, 21:05 6
Хоккей
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего
06.04.2023, 20:00 2
Футбол
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
06.04.2023, 17:25 2
Футбол
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
07.04.2023, 05:50
Футбол
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
06.04.2023, 16:13 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности