ЛУЧЕСКУ: «Ни к кому нет такого предвзятого отношения судей, как к Динамо»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу прокомментировал победу 2:0 над «Минаем» в 20-м туре УПЛ:

— Почему сегодня в заявку на матч не попали Караваев и Кабаев?

— У Караваева травма, он выбыл на три недели. Кабаев тоже травмировался, но пока мы не знаем, как быстро он вернется в строй.

— Есть ли еще у «Динамо» шансы на золотые медали в этом чемпионате?

— «Динамо» — клуб с традициями, с историей, это символ украинского футбола. Эта команда не имеет права быть без медалей или без еврокубков. Но повторю то, что уже говорил не раз: мы потеряли 14 игроков. Причины были разные — война, травмы, трансферная политика. Забарный, Миколенко, Шапаренко, Вербич, Витиньо, де Пена, Беседин, Кендзера и так далее. Это всё ключевые исполнители. Многие не захотели тут выступать из-за войны. Это нормально, по-человечески я их понимаю: у них семьи, дети. Но надо понимать, что теперь нами требуется время, чтобы перестроить команду. Мы даем шанс молодежи, которая уже подходит к уровню первой команды. Мы шаг за шагом идем к своей цели.

Кроме того, вы видите, как нас судят. Я не видел такого предвзятого судейства ни по отношению ни к какой другой команде в этом чемпионате. Тому же «Ингульцу» мы проиграли проиграли из-за двух критических ошибок Екатерины Монзуль.

Или взять ситуацию с Буяльским. Матч с «Днепром-1» был таким, что в нем на высоком уровне была не только интенсивность игры, но и эмоции. И такие эмоции понятны. Нормальный арбитр в такой ситуации промолчит, даже если футболист что-то на него скажет. Три матча дисквалификации для Буяльского — это слишком много, такого не должно было произойти. Это наш лучший футболист, они знали, кого наказывают.

Но, повторюсь, «Динамо» не может находиться на том месте в турнирной таблице, на котором оно сейчас находится, и не может демонстрировать тот уровень игры, который сейчас мы показываем. Очень рассчитываем на возвращение Буяльского и Караваева, это наши самые опытные футболисты. Они принесут много пользы.

У нас есть еще 10 матчей, поэтому мы продолжаем борьбу.

— Что вы сказали Царенко после сегодняшней игры? И второй вопрос: может ли Ванат стать в будущем основным нападающим «Динамо» и сборной Украины?

— Чтобы эти ребята вышли на уровень первой команды, им, прежде всего, нужно получить опыт. А чтобы получить опыт, нужно время, нужно ошибаться и учиться на этих ошибках, нужно играть в футбол. Эти ребята пока еще набирают такой опыт. Думаю, к 23-24 годам они уже сформируются как футболисты первой команды и мы увидим новое поколение «Динамо». У меня подобное было в других командах. В том же «Шахтере» мы открывали молодых бразильцев, а потом их продавали в другие клубы.

Мы создаем молодую команды, нам надо время, чтобы мы заиграли на том уровне, на котором должно играть киевское «Динамо».