Динамо Киев

В субботу, 8 апреля, состоится матч 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Минай». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Киевляне ведут борьбу за медали украинского первенства, а закарпатцы пытаются сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Динамо

Киевляне, как и осенью прошлого года, демонстрируют нестабильные результаты. После зимней паузы были поражение от «Ингульца», победа над «Днепром-1», который на то время лидировал в турнирной таблице, поражение от «Зари» и успех в поединке со «Львовом». «Бело-синие» продолжают оставаться претендентами на медали, но на данный момент речь идет о бронзовых наградах, ведь на большее киевлянам будет очень непросто замахнуться. И такое положение дел вряд ли устраивает руководство «Динамо»: уже ходят слухи об отставке Мирчи Луческу будущим летом. Кстати, встреча со «Львовом» стала юбилейной, 100-й, для румынского специалиста у руля киевского клуба.

Матч против «Миная» пропустит Виталий Буяльский, который продолжит отбывать дисквалификацию и сможет вернуться на поле уже в следующем туре. Также юбилейным поединок против «Львова» стал для Владимира Шепелева, проведшего 200-й матч за «бело-синих». Вместе с тем, тренерский штаб киевлян продолжает подпускать к основному составу молодых игроков. Во встрече с львовянами в УПЛ дебютировал полузащитник Александр Яцик, заменивший именно Шепелева. Отметим, что в прошлый уик-энд впервые с ноября прошлого года киевляне забили за матч более одного гола. И сделали это номинальные форварды, что не может не радовать поклонников киевского клуба.

Минай

Закарпатский клуб в двух матчах после зимней паузы набрал четыре очка и был близок к победе во встрече прошлого тура с «Ингульцом». Но петровцы совершили камбэк, вырвав победу на пятой компенсированной минуте. Неприятная история произошла уже после окончания той встречи. По информации одного из журналистов, противостояние могло носить договорной характер. «Пусть клуб подает на него в суд. Иначе нельзя в этой ситуации! Я его сгною! Вместо того, чтобы поднимать украинский футбол, они пытаются опустить мой имидж и клуба. У меня это в голове не укладывается», - отреагировал на ситуацию наставник закарпатцев Владимир Шаран. Тем не менее, Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка пообещал проверить, была ли соблюдена в упомянутом поединке спортивная составляющая.

В матче против «Динамо» сможет помочь своим партнерам Немчанинов, пропускавший прошлый тур из-за дисквалификации. Еще одной хорошей новостью стало возвращение на поле форварда Коломойца, который восстановился после травмы. К слову, оба упомянутых футболиста забивали в ворота «Динамо». Немчанинов отметился результативным ударом, выступая за «Волынь», а Коломоец проделал подобное в составе «Ворсклы». Но и кадровых проблем у тренерского штаба «Миная» хватает. В лазарете оказались Байдал и Воробчак, а Горин недавно приступил к тренировкам в общей группе. В матче против «Ингульца» в основном составе «Миная» дебютировал 19-летний полузащитник Руслан Паламарь.

Статистика встреч

Соперники провели всего семь очных дуэлей, и минайцы в этих матчах исключительно проигрывали. Более того, закарпатцы забили всего один гол в ворота «Динамо». В первом круге нынешнего чемпионата «бело-синие» одержали минимальную победу благодаря голу Виктора Цыганкова в начале второго тайма. Главными бомбардирами в матчах с «Минаем» являются Шапаренко и тот же Цыганков, которые по три раза расписывались в воротах закарпатцев.

Прогноз на противостояние

После зимней паузы киевляне чередуют победы и поражения. Но вряд ли минайцы сумеют одержать первую в истории победу над «Динамо». Простой игры против одного из аутсайдеров у команды Мирчи Луческу не будет, но спрогнозируем победу киевского клуба.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак, Попов, Дячук, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Лонвейк, Гармаш, Бенито, Ванат.

«Минай»: Бандура, Кравчук, Мельник, Гончар, Булеза, Витенчук, Шишка, Рогозинский, Твердохлеб, Немчанинов, Вишневский.

8 апреля, суббота