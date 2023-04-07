Динамо Киев

В субботу, 20 апреля, состоится поединок 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и закарпатский «Минай». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 13:00.

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Киевляне все еще надеются вернуться в чемпионскую гонку, более того – пусть и призрачные, но шансы у них есть. «Шахтеру» еще придется сыграть и с киевлянами, и с «Днепром-1», «Днепр-1» тоже сейчас показывает неидеальную игру, «Заря» тоже будет терять очки... Поэтому подопечным Мирчи Луческу надо надеяться на фарт и брать свои очки. При всем уважении к «Минаю», они с киевлянами находятся в разных весовых категориях. Интересно также, как повлияет на матч ситуация в предыдущем туре, когда закарпатская команда потеряла победу и даже ничью на последних минутах в матче с «Ингульцом», после чего получила обвинения в договорном матче.

Игра первого круга между командами закончилась минимальной победой «Динамо», гол забил Виктор Цыганков, который теперь выступает в Испании за «Жирону». Интересно, что в последней домашней игре «Динамо» с «Минаем» отличился Эрик Рамирес, который забил и в матче 19 тура против «Львова» и снова получит шанс огорчить подопечных Шарана.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Динамо» – «Минай» в украинской версии сайта.