ВИДЕО. Рамирес забил первый гол за Динамо после возвращения
Венесуэльский игрок отличился на 87-й минуте в игре со «Львовом»
В воскресенье, 2 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».
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Поединок проходит во Львове на стадионе «СКИФ».
На 52-й минуте матча киевляне заработали штрафной удар. Прямого удара не последовало: Владимир Шепелев скинул на Владислава Ваната, который мощным ударом с левой ноги отправил мяч в правый нижний угол ворот.
На 87-й минуте преимущество киевлян увеличил венесуэльский форвард Эрик Рамирес. Этот гол стад для него первым за «Динамо» после того, ка кон вернулся зимой с аренды из «Слована».
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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