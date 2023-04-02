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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:08
925
0

ВИДЕО. Рамирес забил первый гол за Динамо после возвращения

Венесуэльский игрок отличился на 87-й минуте в игре со «Львовом»

02 апреля 2023, 14:54 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:08
925
0
ВИДЕО. Рамирес забил первый гол за Динамо после возвращения
ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

В воскресенье, 2 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит во Львове на стадионе «СКИФ».

На 52-й минуте матча киевляне заработали штрафной удар. Прямого удара не последовало: Владимир Шепелев скинул на Владислава Ваната, который мощным ударом с левой ноги отправил мяч в правый нижний угол ворот.

На 87-й минуте преимущество киевлян увеличил венесуэльский форвард Эрик Рамирес. Этот гол стад для него первым за «Динамо» после того, ка кон вернулся зимой с аренды из «Слована».

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

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Эрик Рамирес Динамо Киев Львов Львов - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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