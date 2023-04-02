ВИДЕО. Рамирес забил первый гол за Динамо после возвращения

В воскресенье, 2 апреля, проходит матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».

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Поединок проходит во Львове на стадионе «СКИФ».

На 52-й минуте матча киевляне заработали штрафной удар. Прямого удара не последовало: Владимир Шепелев скинул на Владислава Ваната, который мощным ударом с левой ноги отправил мяч в правый нижний угол ворот.

На 87-й минуте преимущество киевлян увеличил венесуэльский форвард Эрик Рамирес. Этот гол стад для него первым за «Динамо» после того, ка кон вернулся зимой с аренды из «Слована».

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