Чемпионат Украины01 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:58
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Львов – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 2 апреля в 13:00 поединок 19-го тура Украинской Премьер-Лиги
01 апреля 2023, 21:40 | Обновлено 01 апреля 2023, 21:58
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В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и «Динамо». Игра пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Львов» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Динамо»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
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