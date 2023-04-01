В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и «Динамо». Игра пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало в 13:00.

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«Львов» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Динамо»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».