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Украина. Премьер лига
01 апреля 2023, 13:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:41
188
0

Львов – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

С новым наставником хозяева поля постараются взять очки в поединке с киевлянами

01 апреля 2023, 13:55 | Обновлено 01 апреля 2023, 14:41
188
0
Львов – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Динамо

Во Львове в 19-м туре встретятся аутсайдеры нынешней Премьер-Лиги футболисты местного одноименного клуба и динамовцы Киева, которые на данный момент находятся вне лидирующей тройки в турнирной таблице.

Львов

Львовяне в этом сезоне пока выступают неудачно в чемпионате страны, занимая последнее 16 место. Руководство клуба долго терпело, но совсем недавно во время паузы в турнире все-таки приняло решение отправить в отставку главного тренера Олега Дулуба. На его место пришел Анатолий Бессмертный, который уже работал с командой в 2021 году.

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Тогда под руководством этого наставника «Львов» провел 16 матчей, одержав 5 побед, 4 раза сыграв вничью и потерпев 7 поражений. По словам самого Анатолия Бессмертного, он приехал в ставшим для него родным город, чтобы спасти команду и оставить ее в Премьер-Лиге.

Первый серьезный экзамен для нового главного тренера и его подопечных состоится уже в ближайшее воскресенье. В гости к львовянам приедет киевское «Динамо», которому сейчас тоже нельзя терять очки в борьбе за медали. Так что борьба предстоит очень упорная.

Следует добавить, что во время перерыва в Премьер-Лиги «Львов» провел контрольный поединок с винницкой «Нивой» и проиграл его со счетом 1:2.

Динамо

В последних трех турах подопечные Мирчи Луческу потерпели два поражения (от «Ингульца» 0:2 и от «Зари» 0:1), занимая сейчас лишь четвертое место в турнирной таблице. От луганской команды, которая расположилась на третьей позиции, киевлян отделяет четыре очка.

По-прежнему у «Динамо» очень остро стоит вопрос с вратарями, да и в целом с обороной, так как два опытных голкипера Георгий Бущан и Денис Бойко пока продолжают залечивать свои травмы. И хотя особых претензий к Руслану Нещерету нет, чувствуется, что защитники играют с оглядкой на свои ворота. Причем среди них в настоящее время в основном составе выходят двое молодых игроков (Константин Вивчаренко и Максим Дячук), которые только в нынешнем сезоне по-настоящему заиграли в большом футболе.

Как всегда после паузы в чемпионате Украины, тренерскому штабу динамовцев приходится очень внимательно смотреть, в каком состоянии вернулись в клуб футболисты, выступавшие за национальную и молодежную сборные страны. А еще серьезной проблемой для киевлян станет отсутствие в поединке со «Львовом» лучшего бомбардира команды Виталия Буяльского (11 голов), продолжающего отбывать дисквалификацию за удаление уже после финального свистка победного для столичной команды матча с «Днером-1».

Как бы там ни было, а «Динамо» остается «Динамо» и в предстоящей встрече его футболисты будут стремиться только к победе. Другого результата болельщики киевского клуба просто не примут.

Статистика матчей

14 раз соперники встречались на уровне Премьер-Лиги. 11 побед у «Динамо», дважды успеха добивались львовяне и только одна встреча завершилась вничью. В первом круге игра тоже состоялась во Львове, но на другом стадионе «Арена-Львов». Выиграли динамовцы со счетом 1:0. Победный мяч провел как раз Виталий Буяльский.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Рыбка, Габриэль, Гильерме, Богунов, Дитятьев, Алибеков, Кузык, Антонио, Свржняк, Грисьо, Бугай

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Сидорчук, Лонвейк, Шепелев, Кабаев, Н.Волошин, Ванат

Прогноз на противостояние:

Динамовцы, конечно же, будут фаворитами в этом противостоянии. И хотя игра, по всей вероятности, будет тяжелая для обеих сторон, предположим, что гости выиграют с минимальным перевесом 1:2.

2 апреля, воскресенье

«Львов» – «Динамо»
Львов. Стадион «СКИФ». 13:00
ТБ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
ЛЬВОВ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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