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Товарищеские матчи
Львов
24.03.2023 14:00 – FT 1 : 2
Нива Винница
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Украина. Премьер лига
24 марта 2023, 23:07 | Обновлено 24 марта 2023, 23:30
437
0

Забил президент клуба. Львов проиграл товарищеский матч винницкой Ниве

Украинские команды готовятся к возобновлению чемпионата

24 марта 2023, 23:07 | Обновлено 24 марта 2023, 23:30
437
0
Забил президент клуба. Львов проиграл товарищеский матч винницкой Ниве
ФК Нива Винница

Украинские команды готовятся к возобновлению чемпионата, проводя спарринги.

24 марта клуб УПЛ «Львов» проиграл товарищеский матч винницкой «Ниве» со счетом 1:2.

У винницкой команды голы забили Виталий Кольцов и 30-летний Артур Загорулько, играющий президент клуба.

Следующий товарищеский матч «Нива» сыграет 1 апреля в Черновцах против местной «Буковины».

Товарищеский матч

24 марта, 14:00. Львов

Львов – Нива Винница – 1:2

Голы (у Нивы): Кольцов и Загорулько

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Львов Нива Винница товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Виталий Кольцов Артур Загорулько
Источник ФК Нива Вц
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