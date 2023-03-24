Товарищеские матчи
24.03.2023 14:00 – FT 1 : 2
Украина. Премьер лига24 марта 2023, 23:07 | Обновлено 24 марта 2023, 23:30
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Забил президент клуба. Львов проиграл товарищеский матч винницкой Ниве
Украинские команды готовятся к возобновлению чемпионата
24 марта 2023, 23:07 | Обновлено 24 марта 2023, 23:30
437
0
Украинские команды готовятся к возобновлению чемпионата, проводя спарринги.
24 марта клуб УПЛ «Львов» проиграл товарищеский матч винницкой «Ниве» со счетом 1:2.
У винницкой команды голы забили Виталий Кольцов и 30-летний Артур Загорулько, играющий президент клуба.
Следующий товарищеский матч «Нива» сыграет 1 апреля в Черновцах против местной «Буковины».
Товарищеский матч
24 марта, 14:00. Львов
Львов – Нива Винница – 1:2
Голы (у Нивы): Кольцов и Загорулько
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