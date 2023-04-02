Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов

В воскресенье, 2 апреля, cостоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».

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Поединок прошел во Львове на стадионе «СКИФ». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур

Львов – Динамо – 0:2

Гол: Ванат, 52, Рамирес, 87

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ванат, 52 мин.

ГОЛ! 0:2 Рамирес, 87 мин.