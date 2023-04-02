02.04.2023 13:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига02 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:58
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Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ
02 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:58
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В воскресенье, 2 апреля, cостоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».
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Поединок прошел во Львове на стадионе «СКИФ». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.
Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур
Львов – Динамо – 0:2
Гол: Ванат, 52, Рамирес, 87
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Ванат, 52 мин.
ГОЛ! 0:2 Рамирес, 87 мин.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Рамирес (Динамо Киев).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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