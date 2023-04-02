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Чемпионат Украины
Львов
02.04.2023 13:00 – FT 0 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:58
14960
0

Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

02 апреля 2023, 15:15 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:58
14960
0
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
УПЛ

В воскресенье, 2 апреля, cостоялся матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу между клубами «Львов» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел во Львове на стадионе «СКИФ». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.

Чемпионат Украины по футболу. 19-й тур

Львов – Динамо – 0:2

Гол: Ванат, 52, Рамирес, 87

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Ванат, 52 мин.

ГОЛ! 0:2 Рамирес, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Рамирес (Динамо Киев).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Львов Динамо Киев Львов - Динамо видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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