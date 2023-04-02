Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я должен быть тут. Считаю, что это необходимо»

В воскресенье, 2 апреля, в матче 19-го тура чемпионата Украины киевское «Динамо» со счетом 2:0 обыграло «Львов». Встреча проходила во Львове на стадионе СКИФ. Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главного тренера столичной команды Мирчи Луческу.

— Достаточно сложное поле сегодня было. И непростой соперник, который показал себя хорошо физически подготовленной командой. «Львов» был готов к этому матчу, но мы хотели выиграть. Очень важная победа для нас.

Мы доминировали весь матч. 2:0 — не тот, счет, котором мы были бы полностью довольны — мы могли забивать гораздо больше.

Также важно, что сегодня мы задействовали ряд молодых исполнителей, которые уже соответствуют уровню первой команды. Рад и тому, что Бенито с каждым матчем прибавляет всё больше и больше.

Важно, что сегодня дебютировал еще один наш молодой игрок — Яцык. Он неплохо играет, так что это важный и для нас, и для него дебют.

«Львов» не создал нам особых проблем, мы имели 7-8 моментов, чтобы забить еще. Но для того, чтобы играть на уровне, который должен быть у киевского «Динамо», нам надо время. У нас была хорошая команда, которая стала чемпионом, однако из её состава ушло много хороших исполнителей, и теперь нам нужно время, чтобы перестроить команду с ориентиром на молодых игроков.

— Как бы вы оценили изменения во «Львове», которые произошли в этой команде по сравнению с первым кругом?

— С моей стороны было бы некорректно обсуждать соперника, это не наша проблема, мы должны отвечать за свою игру. Могу сказать одно: «Львов» — хорошая, добротная команда, я желаю ей выйти на победный путь.

— Как вы думаете, тот факт, что сегодняшний матч состоялся на стадионе СКИФ, может являться попыткой «Львова» нивелировать преимущество «Динамо» в технике?

— Я не знаю, почему мы играли именно на этом стадионе. Наверное, это решение городских властей Львова. Но поле действительно сегодня было не очень хорошего качества.

— Почему снова нет в заявке Супряги? Когда можно ожидать его возвращения?

— Очень сложно вернуть в состав футболиста, который из-за проблем со здоровьем пропустил почти два года. У него была операция в Германии, после которой он очень долго восстанавливался. В данный момент он находится в не очень качественной форме, чтобы нам помочь. Но мы ждем его и рассчитываем на него.

— Учитывая текущее турнирное положение, можете ли вы сказать, что этот чемпионат Украины — самый интересный за всё то время, что вы работали в нашей стране?

— Не могу так сказать. Но могу сказать, что этот сезон — самый сложный не только за всё то время, что я работал в Украине, но и вообще в моей карьере. Команды постоянно тратят по 10-12 часов на то, чтобы переезжать с места на место. При этом на стадионах нет болельщиков, и у футболистов нет того удовлетворения от футбола, которое должно быть.

Мы пока не можем играть так качественно, как могли бы. Война вносит свои коррективы.

Но в связи с тем, что футбол — неотъемлемая часть нашей жизни, очень важно, что этот чемпионат проходит, и мы продолжаем жить футболом несмотря ни на что.

Хочу добавить, что сейчас сложный момент, чтобы я мог покинуть команду, оставить в существующих обстоятельствах. Считаю, я должен быть тут, считаю, что это необходимо.

Очень важно, что мы проводим этот чемпионат. Это важная составляющая имиджа Украины.