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Львов
02.04.2023 13:00 – FT 0 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 апреля 2023, 14:56 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:08
1815
12

Львов не бессмертный. Динамо одержало победу над кандидатом на вылет

Львовяне потерпели поражение в первом поединке под руководством нового-старого главного тренера

02 апреля 2023, 14:56 | Обновлено 02 апреля 2023, 15:08
1815
12
Львов не бессмертный. Динамо одержало победу над кандидатом на вылет
УПЛ

Во Львове на стадионе «СКИФ» состоялся матч 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ФК «Львов» принимал киевское «Динамо».

Для львовян этот поединок стал первым под руководством нового-старого главного тренера Анатолия Бессмертного, принявшего команду после отставки Олега Дулуба. 54-летний специалист имел довольно мало времени на подготовку к поединку против одного из сильнейших клубов страны, но, несмотря на это, его подопечные показали довольно неплохую игру.

Обеим командам было крайне важно взять зачетные баллы. «Львов» находится одной ногой в Первой лиге, поскольку единолично замыкает турнирную таблицу чемпионата УПЛ, а «Динамо» из-за череды неудач де-факто выпало из борьбы за золотые медали и пока в лучшем случае ведет борьбу за бронзу.

В первом тайме коллективам не удалось отличиться забитыми мячами. Пожалуй, лучшая возможность для того, чтобы открыть счет, была у Владислав Ваната на 44-й минуте встречи, однако экс-динамовца Александра Рыбку, защищающего ворота «сине-золотых львов», от пропущенного гола в раздевалку спасла перекладина.

В дебюте второго тайма футболисты «Динамо» все же заставили Рыбку капитулировать. При розыгрыше штрафного удара Владимир Шепелев скинул мяч под удар Ванату, который сильно и точно пробил в нижний угол ворот. Поведя в счете, команда Мирчи Луческу обрела уверенность и практически полностью взяла игру под свой контроль.

На 87-й минуте венесуэлец Эрик Рамирес, вышедший на замену, заставил Рыбку второй раз вынимать мяч из сетки, элегантным ударом в одно касание отозвавшись на не менее классную передачу от Дениса Гармаша. К слову, последний также начинал игру со скамейки для запасных, так что тренерское чутье не подвело наставника «Динамо».

2:0 – «Динамо» одержало победу над главным кандидатом на вылет из элитного дивизиона. Подопечные Мирчи Луческу продолжают занимать четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, однако отставание от «Зари» теперь составляет всего один балл. Впрочем, у луганчан остается еще игра в запасе.

Украинская Премьер-лига, 19-й тур

«Львов» – «Динамо» – 0:2

Ванат (52), Рамирес (87)

Богунов (51), Эсеола (73) – Дубинчак (50), Шепелев (72).

«Львов»: Рыбка, Дитятьев, Габриэль, Сасовский (Гильерме, 71), Грысьо, Антонио, Мильченко, Богунов (В. Михайлив, 83), Бугай, Беляев (Свржняк, 71), Эсеола.

«Динамо»: Нещерет, Попов, Дячук, Караваев, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев (Яцык, 75), Лонвейк (Волошин, 62), Царенко (Гармаш, 61), Бенито (Тымчик, 81), Ванат (Рамирес, 81).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Стадион: «СКИФ» (Львов)

ЛЬВОВ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Рамирес (Динамо Киев).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Львов - Динамо Денис Шаховец отчеты Анатолий Бессмертный
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 12
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FunnyCat_____
Выиграли и хорошо, тут особо нечего обсуждать .
Единственное, радуют голы Ваната и Рамиреса -  думаю что эти ребята будут в следующем сезоне бороться за место основного нападающего!
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+5
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Умник
Игроков центра поля куча у Динамо, интересно кто станет лишним?
А так с победой, ванат еще настреляет думаю 10+ будет
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+3
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Рыжик
За бронзу побороться ещё есть шансы у суркисят 
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-2
Серж Пидр
Ура наше Динамо в кое-то веки хоть кого-то обыграло! Первую команду турнирной таблицы..... с конца правда. Но, ничего это еще токо начало!! Трепещите Рухи, Минаи, Ингульцы!! ДиНамО с Днепра (и Яготына) идет за вами!! 
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-4
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