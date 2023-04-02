В воскресенье, 2 апреля, состоится матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и «Динамо». Игра пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Львовяне в этом сезоне пока выступают неудачно в чемпионате страны, занимая последнее 16 место. В последних трех турах подопечные Мирчи Луческу потерпели два поражения (от «Ингульца» 0:2 и от «Зари» 0:1), занимая сейчас лишь четвертое место в турнирной таблице. От луганской команды, которая расположилась на третьей позиции, киевлян отделяет четыре очка.

14 раз соперники встречались на уровне Премьер-Лиги. 11 побед у «Динамо», дважды успеха добивались львовяне и только одна встреча завершилась вничью. В первом круге игра тоже состоялась во Львове, но на другом стадионе «Арена-Львов». Выиграли динамовцы со счетом 1:0. Победный мяч провел как раз Виталий Буяльский.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка в украинской версии сайта.