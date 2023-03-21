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Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 16:27 | Обновлено 21 марта 2023, 17:47
829
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бессмертный – новый-старый главный тренер Львова

«Горожане» получили наставника

21 марта 2023, 16:27 | Обновлено 21 марта 2023, 17:47
829
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бессмертный – новый-старый главный тренер Львова
ФК Львов. Анатолий Бессмертный

54-летний Анатолий Бессмертный возглавил команду футбольного клуба «Львов». Помогать ему в работе будет Роман Пахолюк.

Нынешний приход Бессмертного во «Львов» – уже второй в его карьере. Ранее он работал с командой с марта по август 2021 года. Тогда «Львов» под его руководством провел 16 матчей, в которых одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

«Львов» в турнирной таблице УПЛ занимает последнее, 16-е, место, имея 13 очков после 17 матчей.

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Львов Анатолий Бессмертный чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Львов
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