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Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 15:08 | Обновлено 21 марта 2023, 15:14
745
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов уволил Дулуба

У клуба будет новый главный тренер

21 марта 2023, 15:08 | Обновлено 21 марта 2023, 15:14
745
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов уволил Дулуба
ФК Львов. Олег Дулуб

ФК «Львов» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Олега Дулуба. Вместе с ним команду покинул его ассистент Александр Грановский.

Дулуб возглавлял «Львов» с сентября 2021 года. В 31 матче под его руководством команда одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. В нынешнем сезоне «Львов» после 17 туров занимает последнее место в таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.

На посту главного тренера «Львова» Дулуба, скорее всего, заменит Анатолий Бессмертный, который уже работал с командой в 2021 году.

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Источник: Тоттенхэм уволит Конте на этой неделе
Часть игроков Тоттенхэма хотят немедленной отставки Конте
Олег Дулуб Львов отставка
Источник ФК Львов
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