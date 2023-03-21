ОФИЦИАЛЬНО. Львов уволил Дулуба

ФК «Львов» официально сообщил об увольнении с поста главного тренера Олега Дулуба. Вместе с ним команду покинул его ассистент Александр Грановский.

Дулуб возглавлял «Львов» с сентября 2021 года. В 31 матче под его руководством команда одержала 9 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. В нынешнем сезоне «Львов» после 17 туров занимает последнее место в таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.

На посту главного тренера «Львова» Дулуба, скорее всего, заменит Анатолий Бессмертный, который уже работал с командой в 2021 году.