Бессмертный подтвердил вероятность прихода на тренерский мостик в ФК Львов
О тренерской рокировке нет никакой официальной информации
В понедельник, 20 марта, согласно инсайдерской информации, команда футбольного клуба «Львов» осталась без главного тренера – был уволен с занимаемой должности Олег Дулуб.
По горячим следам сообщалось, что команду могут возглавить или Анатолий Бессмертный, или Владимир Мазяр.
Вероятность своего прихода на тренерский мостик в ФК Львов подтвердил Бессмертный. «Пока рано о чем-то говорить. Сейчас я еду на переговоры с ФК «Львов», поговорим с руководством», – признался специалист.
Стоит напомнить, что Анатолий Бессмертный ранее уже возглавлял «Львов» в 2021 году.
ФК «Львов» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея 13 очков после 17-ти матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный нападающий повесил бутсы на гвоздь в 39 лет
Киевский клуб прекращает выступления в турнире из-за отсутствия финансирования