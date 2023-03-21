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Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 14:04 | Обновлено 21 марта 2023, 14:22
258
0

Бессмертный подтвердил вероятность прихода на тренерский мостик в ФК Львов

О тренерской рокировке нет никакой официальной информации

21 марта 2023, 14:04 | Обновлено 21 марта 2023, 14:22
258
0
Бессмертный подтвердил вероятность прихода на тренерский мостик в ФК Львов
Instagram. Анатолий Бессмертный

В понедельник, 20 марта, согласно инсайдерской информации, команда футбольного клуба «Львов» осталась без главного тренера – был уволен с занимаемой должности Олег Дулуб.

По горячим следам сообщалось, что команду могут возглавить или Анатолий Бессмертный, или Владимир Мазяр.

Вероятность своего прихода на тренерский мостик в ФК Львов подтвердил Бессмертный. «Пока рано о чем-то говорить. Сейчас я еду на переговоры с ФК «Львов», поговорим с руководством», – признался специалист.

Стоит напомнить, что Анатолий Бессмертный ранее уже возглавлял «Львов» в 2021 году.

ФК «Львов» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея 13 очков после 17-ти матчей.

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Анатолий Бессмертный Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник FanDay
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