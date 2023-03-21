Бессмертный подтвердил вероятность прихода на тренерский мостик в ФК Львов

В понедельник, 20 марта, согласно инсайдерской информации, команда футбольного клуба «Львов» осталась без главного тренера – был уволен с занимаемой должности Олег Дулуб.

По горячим следам сообщалось, что команду могут возглавить или Анатолий Бессмертный, или Владимир Мазяр.

Вероятность своего прихода на тренерский мостик в ФК Львов подтвердил Бессмертный. «Пока рано о чем-то говорить. Сейчас я еду на переговоры с ФК «Львов», поговорим с руководством», – признался специалист.

Стоит напомнить, что Анатолий Бессмертный ранее уже возглавлял «Львов» в 2021 году.

ФК «Львов» после 18 туров занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ, имея 13 очков после 17-ти матчей.