Журналист намекнул на отставку Дулуба. Кто станет новым наставником Львова?
Официального заявление от львовского клуба еще не было
Известный украинский журналист Виктор Вацко в своем Instagram опубликовал сториз, которую подписал «Не Рухом единым» на фоне фотографии Олега Дулуба.
Дулуб официально является наставником футбольного клуба «Львов». Дело в том, что вчера, 19 марта, был уволен Леонид Кучук с должности главного тренера «Руха». Теперь, судя по всему, такая же участь настигла и Дулуба.
Информацию об увольнении Дулуба подтверждает и блогер Евгений Кузменко, который в своем Twitter написал, что белорусского специалиста может заменить Владимир Мазяр.
Львов после 17 туров занимает последнее место в таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков. В прошлой игре «Львов» сыграл вничью с «Кривбассом».
💥Поки не офіційно, але, судячи з усього, Львів звільнив Олега Дулуба!— Yevhen Kuzmenko (@Kuzinho55) March 20, 2023
Клуб взимку набрав нову команду, і схоже, робив це сплановано вже не під Дулуба.
По моїй інформації, новим тренером львівського команди може стати Володимир Мазяр.
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