Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист намекнул на отставку Дулуба. Кто станет новым наставником Львова?
Украина. Премьер лига
20 марта 2023, 18:47 | Обновлено 20 марта 2023, 18:48
120
0

Журналист намекнул на отставку Дулуба. Кто станет новым наставником Львова?

Официального заявление от львовского клуба еще не было

20 марта 2023, 18:47 | Обновлено 20 марта 2023, 18:48
120
0
Журналист намекнул на отставку Дулуба. Кто станет новым наставником Львова?
ФК Львов. Олег Дулуб

Известный украинский журналист Виктор Вацко в своем Instagram опубликовал сториз, которую подписал «Не Рухом единым» на фоне фотографии Олега Дулуба.

Дулуб официально является наставником футбольного клуба «Львов». Дело в том, что вчера, 19 марта, был уволен Леонид Кучук с должности главного тренера «Руха». Теперь, судя по всему, такая же участь настигла и Дулуба.

Информацию об увольнении Дулуба подтверждает и блогер Евгений Кузменко, который в своем Twitter написал, что белорусского специалиста может заменить Владимир Мазяр.

Львов после 17 туров занимает последнее место в таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков. В прошлой игре «Львов» сыграл вничью с «Кривбассом».

По теме:
Денис УСТИМЕНКО: «При 1:0 хотели удержать счет»
Хавбек Кривбасса: «Могли забить Львову и третий»
Рифет КАПИЧ: «Это впервые, когда я сделал дубль, но команда не выиграла»
Олег Дулуб назначение тренера отставка Львов Виктор Вацко Владимир Мазяр
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
Теннис | 20 марта 2023, 14:57 16
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»

Федерация тенниса Украины выступила с обращением

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Футбол | 20 марта 2023, 02:20 2
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шведу постоянно что-либо мешает тренироваться»

Наставник «Шахтера» ответил на вопросы журналистов после победы над «Рухом»

Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Бокс | 20.03.2023, 07:16
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Цифры и факты. Главные события 18-го тура УПЛ
Футбол | 20.03.2023, 15:19
Цифры и факты. Главные события 18-го тура УПЛ
Цифры и факты. Главные события 18-го тура УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
Футбол | 19.03.2023, 18:05
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
19.03.2023, 06:30
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
19.03.2023, 13:10 6
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.03.2023, 01:00 2
Биатлон
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
19.03.2023, 12:19
Бокс
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
Бывший тренер сборной Украины возглавит команду Германии
20.03.2023, 12:23 1
Биатлон
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
18.03.2023, 21:28 38
Футбол
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
19.03.2023, 23:59 14
Футбол
Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью
Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью
18.03.2023, 19:11 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности