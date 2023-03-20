Журналист намекнул на отставку Дулуба. Кто станет новым наставником Львова?

Известный украинский журналист Виктор Вацко в своем Instagram опубликовал сториз, которую подписал «Не Рухом единым» на фоне фотографии Олега Дулуба.

Дулуб официально является наставником футбольного клуба «Львов». Дело в том, что вчера, 19 марта, был уволен Леонид Кучук с должности главного тренера «Руха». Теперь, судя по всему, такая же участь настигла и Дулуба.

Информацию об увольнении Дулуба подтверждает и блогер Евгений Кузменко, который в своем Twitter написал, что белорусского специалиста может заменить Владимир Мазяр.

Львов после 17 туров занимает последнее место в таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков. В прошлой игре «Львов» сыграл вничью с «Кривбассом».