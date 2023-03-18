Немного не дотерпели. Кривбасс в меньшинстве потерял победу над Львовом

После поражения от «Зари» главный тренер «Львова» Олег Дулуб произвел два изменения в стартовом составе. Вместо Траоре и дисквалифицированного Никитюка на поле вышли Бугай и Дитятьев. После поражения от «Шахтера» еще больше ротаций сделал Юрий Вернидуб в «Кривбассе»: вместо Банады, Стецкова, Задераки и дисквалифицированного Вернидуба-младшего в игру вступили Рябов, Микитишин, Дибанго и Приходько.

Уже в дебюте игры гости могли открыть счет, когда Устименко выходил на свидание с вратарем, но Рыбка успел опередить соперника, выбив мяч ногой. Вскоре Микитишин пытался дальним ударом завершить массированную атаку криворожцев, но пробил мимо ворот. И все же, активность гостей завершилась голом. Дитятьев подтолкнул в своей штрафной Устименко и арбитр Арановский назначил пенальти. Капич во второй раз в УПЛ пробивал с «точки» и снова свой шанс не упустил. В ворота Рыбки уже в 10-й раз в чемпионатах назначался пенальти и в 7-й раз он пропускает гол.

Хозяева поля активно пытались восстановить равновесие в счете. Борьба за мяч часто выходила за рамки правил и арбитру приходилось усмирять страсти с помощью желтых карточек. После очередного нарушения правил со стороны гостей «Львов» имел перспективный штрафной, но Беляев не попал в створ ворот Сарнавского.

К концу тайма гости остались в меньшинстве. Татарков, находясь на острие атаки, врезался во вратаря и после второй в матче желтой карточки был удален с поля. Для Татаркова это была уже 3-я красная карточка в УПЛ. Заключительные минуты первой половины игры прошли под аккомпанемент атак «Львова», однако завершающим ударам «горожан», в частности Беляева, дважды не хватало точности.

Во время перерыва Юрий Вернидуб произвел двойную замену, выпустив на поле опытных Банаду и Задераку. Хозяева поля, играя в большинстве, активно начали второй тайм. Дальним ударом завершал атаку Дитятьев, но Сарнавский был на месте. Пытался увеличить счет своих голов в текущем чемпионате лучший бомбардир «горожан» Бугай, но и ему не хватало точности.

И все же, активность львовского клуба материализовалась в забитый гол. Дибанго нарушил правила против Мильченко и Арановский во второй раз в матче назначил пенальти. Бугай впервые в УПЛ (в 36-й игре) пробивал с «точки», Сарнавский сумел парировать удар, но первым на добивание успел Богунов, сравняв счет. А Сарнавский, уже 10-й (!) раз в чемпионатах стал победителем пенальтийских дуэлей (после 21-го удара).

Теперь уже гости активизировались и быстро во второй раз в матче вышли вперед. Хомченовский с левого края атаки нашел в штрафной Капича, который точным ударом низом в дальний угол оформил свой первый дубль в УПЛ (в 13-й игре). Подопечные Олега Дулуба не смирились с таким развитием событий и снова сравняли счет. Сарнавский руками выбил мяч подальше от ворот, где Беляев, воспользовавшись таким «подарком», мощно пробил в незащищенный дальний угол ворот, проведя свой первый гол в УПЛ (в 4-й игре). Боевая ничья – 2:2.

В итоге обе команды завершили свои безничейные сериалы в чемпионате: у «Кривбасса» он продолжался 11 игр, а у «Львова» - 7. Кроме этого, криворожский клуб пропустил 500-й в УПЛ гол на полях соперников – после удара Беляева.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Львов» – «Кривбасс» - 2:2

Богунов, 75, Беляев, 87 – Капич, 20 (пен.), 79

На 74-й минуте Владислав Бугай («Львов») не забил пенальти (вратарь).

Дитятьев, 19, Габриэль, 27, Беляев, 65 – Татарков, 16, Приходько, 31, Рябов, 38, Якимец, 65

Татарков, 42 (второе предупреждение)

«Львов»: Рыбка – Габриэль (Вовкун, 90+3), Гильерме (Богунов, 46), Дитятьев – Алибеков (Мурило, 72) – Кузык, Беляев, Антонио (Мыльченко, 57), Свржняк (Эссеола, 57), Грисьо – Бугай.

«Кривбасс»: Сарнавский – Дибанго, Бескоровайный, Рябов, Якимец – Капич, Приходько (Банада, 46) – Хомченовский, Татарков, Микитишин (Задерака, 46, Стецьков, 90+2) – Устименко (Понедельник, 82).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

Стадион: «СКИФ» (Львов).

ЛЬВОВ – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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