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Львов
18.03.2023 14:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 19:21 | Обновлено 17 марта 2023, 19:22
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Львов – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

17 марта 2023, 19:21 | Обновлено 17 марта 2023, 19:22
49
0
Львов – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
ФК Кривбасс

В субботу, 18-го марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Львов» и криворожский «Кривбасс». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 14:00.

Львовяне всегда считались достаточно нетипичным для украинского футбола коллективом, который не боится проводить эксперименты с приглашением никому неизвестных зарубежных футболистов, и при этом умудряется давать достаточный результат. С момента начала полномасштабной агрессии такое окно возможностей для команды Леонида Кучука закрылось, поэтому на старте сезона «золотые львы» обходились без громких успехов. В итоге – последнее место, которое когда-то занимал следующий соперник «Львова», криворожский «Кривбасс», но сейчас команда Юрия Вернидуба на ходу, пусть и не смогла отобрать очки у «Шахтера» неделей ранее (0:3).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Кривбасс», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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