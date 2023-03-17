В субботу, 18 марта, «Львов» на стадионе СКИФ проведет матч 18-го тура УПЛ против «Кривбасса». «Горожане», которые обходятся без ничьих 7 игр подряд, впервые на своем поле будут принимать криворожцев, чей безничейный сериал насчитывает уже 11 матчей.

Львов

Почти полностью обновленная зимой команда «горожан» успешно начала весеннюю часть чемпионата. Подопечные Олега Дулуба во Львове сумели одолеть соседей по нижней части турнирной таблицы из «Миная» со счетом 1:0. Затем последовала игра в статусе гостей против «Зари», которая могла завершиться крупным поражением львовского клуба. Однако на исходе поединка лучший бомбардир «горожан» Владислав Бугай точным ударом лишил «Зарю» разгромной победы – 3:1.

К новому противостоянию «Львов», замыкающий турнирную таблицу, подошел с клубным безничейным сериалом в чемпионате, который длится 7 игр подряд: 2 победы и 5 поражений. Подопечные из разных команд Олега Дулуба, который в свое время тренировала также «Карпаты» и «Черноморец», могут в 20-й раз в УПЛ сыграть вничью. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру защитник Роман Никитюк.

Кривбасс

«Кривбасс», в отличие от «Львова», уверенно чувствует себя в середине турнирной таблицы. В прошлом туре подопечные Юрия Вернидуба потерпели крупное поражение от «Шахтера», прервав свой победный сериал в чемпионате, который длился три тура подряд. Безничейный сериал «Кривбасса» продолжается в чемпионате 11 матчей: шесть побед и пять поражений.

«Кривбасс», ворота которого, кстати, защищает бывший вратарь «Львова» Богдан Сарнавский, на полях соперников не пропускает голы в течение 213 минут. У криворожцев также есть кадровая потеря в линии защиты: после четырех желтых карточек не сможет выйти на поле Виталий Вернидуб. «Кривбасс» может пропустить 500-й гостевой гол в УПЛ (еще 2 мяча).

Статистика встреч

Единственная игра «Львова» и «Кривбасса» состоялась 4 сентября прошлого года. Тогда в Киеве криворожский клуб в статусе хозяев поля не сумел одолеть сопротивление «Львова», и игра завершилась без забитых голов – 0:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Евгений Арановский (Киев), который провел 135 игр в УПЛ. Ранее «Львов» при Арановском отыграл 5 матчей в чемпионатах, одержав две победы, дважды сыграв вничью и один раз уступив соперникам. «Кривбасс» при этом арбитре провел 7 игр в УПЛ: победа, ничья и пять поражений.

Прогноз на противостояние

«Львов», учитывая его турнирное положение, будет играть на победу. С другой стороны, «Кривбасс» в предыдущих двух гостевых матчах очков не терял, побеждая с одинаковым счетом 1:0. Нашим прогнозом будет минимальная победа гостей.

Ориентировочные составы:

«Львов»: Рыбка, Габриэль, Траоре, Дитятьев, Кузык, Беляев, Антонио, Алибеков, Грысьо, Эсеола, Свржняк.

«Кривбасс»: Сарнавский, Якимец, Бескоровайный, Опанасенко, Стецков, Банада, Капич, Татарков, Задерака, Хомченовский, Устименко.

18 марта, суббота