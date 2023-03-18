Украина. Премьер лига18 марта 2023, 18:15 |
238
0
Львов – Кривбасс – 2:2. Удаление, два пенальти и 4 гола. Обзор матча
Команда Вернидуба набрала пункт в меньшинстве
18 марта 2023, 18:15 |
238
0
В матче чемпионата Украины «Львов» и «Кривбасс» сумели порадовать болельщиков четырьмя голами, а также удалением и двумя пенальти.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Беляев (Львов).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Кривбасс).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Богунов (Львов).
43’
Никита Татарков (Кривбасс) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Рифет Капич (Кривбасс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 17 марта 2023, 20:49 4
Бывший футболист «Динамо» опубликовал сообщение в Instagram
Футбол | 18 марта 2023, 12:51 16
Специалист раскритиковал главного тренера «Шахтера»
Футбол | 18.03.2023, 16:01
Теннис | 17.03.2023, 20:59
Футбол | 17.03.2023, 21:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.03.2023, 13:17 70
17.03.2023, 17:52 2
17.03.2023, 01:30 4
16.03.2023, 17:35 7
17.03.2023, 16:12 3
17.03.2023, 12:54
17.03.2023, 14:15 25
17.03.2023, 10:14 17