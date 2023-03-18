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  4. Львов – Кривбасс – 2:2. Удаление, два пенальти и 4 гола. Обзор матча
Чемпионат Украины
Львов
18.03.2023 14:00 – FT 2 : 2
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 18:15 |
238
0

Львов – Кривбасс – 2:2. Удаление, два пенальти и 4 гола. Обзор матча

Команда Вернидуба набрала пункт в меньшинстве

18 марта 2023, 18:15 |
238
0
Львов – Кривбасс – 2:2. Удаление, два пенальти и 4 гола. Обзор матча
ФК Кривбасс

В матче чемпионата Украины «Львов» и «Кривбасс» сумели порадовать болельщиков четырьмя голами, а также удалением и двумя пенальти.

Встреча завершись вничью 2:2.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Беляев (Львов).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Рифет Капич (Кривбасс).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Богунов (Львов).
43’
Никита Татарков (Кривбасс) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! С пенальти забил Рифет Капич (Кривбасс).
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Львов Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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