Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду»
Новый наставник «Львова» – о своем назначении
Новоиспеченный главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал свое возвращение во львовский клуб.
– Расскажите, как произошло ваше возвращение в ФК «Львов»?
– Пригласило меня руководство клуба. Звонок поступил в понедельник и буквально за сутки все решилось.
– Принципиально ли для руководства клуба, чтобы ФК «Львов» остался в УПЛ напрямую?
– Задача, очевидно, остаться в УПЛ. Неважно, или через переходные матчи, или напрямую. Будем смотреть уже по ходу, как будет складываться ситуация. Задача у нас непростая, поэтому необходимо в каждой игре играть по максимуму.
– Какова мотивация вашего возвращения в клуб?
– Львов - это родное для меня место, хотя я и киевлянин. Мое сердце всегда здесь. Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду.
– На какой срок рассчитано ваше соглашение с клубом?
– Соглашение до конца сезона.
– Планируете ли вы усилить еще какие-то позиции?
– Процесс селекции идет. Возможно, пригласим кого-то из свободных агентов. Какие точно позиции будем усиливать, сказать пока трудно. Сейчас я знакомлюсь с командой.
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