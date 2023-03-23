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  4. Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду»
Украина. Премьер лига
23 марта 2023, 14:41 |
588
2

Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду»

Новый наставник «Львова» – о своем назначении

23 марта 2023, 14:41 |
588
2
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду»
ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Новоиспеченный главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал свое возвращение во львовский клуб.

– Расскажите, как произошло ваше возвращение в ФК «Львов»?
– Пригласило меня руководство клуба. Звонок поступил в понедельник и буквально за сутки все решилось.

– Принципиально ли для руководства клуба, чтобы ФК «Львов» остался в УПЛ напрямую?
– Задача, очевидно, остаться в УПЛ. Неважно, или через переходные матчи, или напрямую. Будем смотреть уже по ходу, как будет складываться ситуация. Задача у нас непростая, поэтому необходимо в каждой игре играть по максимуму.

– Какова мотивация вашего возвращения в клуб?
– Львов - это родное для меня место, хотя я и киевлянин. Мое сердце всегда здесь. Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду.

– На какой срок рассчитано ваше соглашение с клубом?
– Соглашение до конца сезона.

– Планируете ли вы усилить еще какие-то позиции?
– Процесс селекции идет. Возможно, пригласим кого-то из свободных агентов. Какие точно позиции будем усиливать, сказать пока трудно. Сейчас я знакомлюсь с командой.

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Львов чемпионат Украины по футболу Анатолий Бессмертный назначение тренера Украинская Премьер-лига
Источник Український футбол
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Комментарии 2
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locator-x
Як корінний львів'янин, чесно кажу: ФК Львів в УПЛ нікому не потрібний. Це якесь непорозуміння. Хай буде Рух, хай відроджуються Карпати (якщо зможуть). 
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+1
Springfield
А может лучше произвести upgrade через Первую лигу, как это регулярно происходит с клубами АПЛ?  И потом появляются опять интересные Ньюкасл, Брайтон, Фулем и даже Ноттингем Форест.
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+1
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