Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду»

Новоиспеченный главный тренер «Львова» Анатолий Бессмертный прокомментировал свое возвращение во львовский клуб.

– Расскажите, как произошло ваше возвращение в ФК «Львов»?

– Пригласило меня руководство клуба. Звонок поступил в понедельник и буквально за сутки все решилось.

– Принципиально ли для руководства клуба, чтобы ФК «Львов» остался в УПЛ напрямую?

– Задача, очевидно, остаться в УПЛ. Неважно, или через переходные матчи, или напрямую. Будем смотреть уже по ходу, как будет складываться ситуация. Задача у нас непростая, поэтому необходимо в каждой игре играть по максимуму.

– Какова мотивация вашего возвращения в клуб?

– Львов - это родное для меня место, хотя я и киевлянин. Мое сердце всегда здесь. Решил, если зовут, то надо ехать и спасать команду.

– На какой срок рассчитано ваше соглашение с клубом?

– Соглашение до конца сезона.

– Планируете ли вы усилить еще какие-то позиции?

– Процесс селекции идет. Возможно, пригласим кого-то из свободных агентов. Какие точно позиции будем усиливать, сказать пока трудно. Сейчас я знакомлюсь с командой.