Эвертон проиграл Манчестер Юнайтед, Миколенко отыграл 45 минут
Украинец начинал матч на скамейке запасных
«Эвертон» Виталия Миколенко в 30-м туре АПЛ на выезде потерпел поражение 0:2 от «Манчестер Юнайтед». Украинский защитник начал матч в запасе и вышел на замену в перерыве.
«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» – 2:0
Голы: 1:0 – 36 Мактомини, 2:0 – 71 Марсьяль.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Мартинес, Маласиа, Забитцер (Фред, 76), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Эриксен, 77), Антони (Марсьяль, 60), Рэшфорд (Вегорст, 81).
«Эвертон» – Пикфорд, Коулмэн (Паттерсон, 87), Тарковски, Кин, Годфри (Миколенко, 46), Гуйе (Гарнер, 60), Онана (Дэвис, 60), Ивоби, Грэй, Симмс (Мопе, 70), Макнил.
«Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе набрал 56 очков и остается третьим в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» 16-й с 27 баллами.
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