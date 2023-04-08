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08.04.2023 14:30 – FT 2 : 0
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08 апреля 2023, 16:44 |
971
0

Эвертон проиграл Манчестер Юнайтед, Миколенко отыграл 45 минут

Украинец начинал матч на скамейке запасных

08 апреля 2023, 16:44 |
971
0
Эвертон проиграл Манчестер Юнайтед, Миколенко отыграл 45 минут
ФК Манчестер Юнайтед

«Эвертон» Виталия Миколенко в 30-м туре АПЛ на выезде потерпел поражение 0:2 от «Манчестер Юнайтед». Украинский защитник начал матч в запасе и вышел на замену в перерыве.

«Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» – 2:0
Голы: 1:0 – 36 Мактомини, 2:0 – 71 Марсьяль.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Мартинес, Маласиа, Забитцер (Фред, 76), Бруну Фернандеш, Мактомини, Санчо (Эриксен, 77), Антони (Марсьяль, 60), Рэшфорд (Вегорст, 81).

«Эвертон» – Пикфорд, Коулмэн (Паттерсон, 87), Тарковски, Кин, Годфри (Миколенко, 46), Гуйе (Гарнер, 60), Онана (Дэвис, 60), Ивоби, Грэй, Симмс (Мопе, 70), Макнил.

«Манчестер Юнайтед» благодаря этой победе набрал 56 очков и остается третьим в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» 16-й с 27 баллами.

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Манчестер Юнайтед Эвертон Манчестер Юнайтед - Эвертон Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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