Англия08 апреля 2023, 13:40 |
305
0
Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед
Украинский защитник не выйдет в основе
08 апреля 2023, 13:40 |
305
0
Сегодня, 8 апреля «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре АПЛ примет «Эвертон». Начало матча – в 14:30 по Киеву.
Украинский защитник Виталий Миколенко остался в запасе «Эвертона» на матч.
Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Мартинес, Ван-Биссака, Маласия, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Забитцер, Антони, Санчо, Рэшфорд
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Годфри, Кин, Тарковски, Айвоби, Онана, Гана, Макнил, Грей, Симмс
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 апреля 2023, 12:04 0
Команды выяснят отношения в 20-м туре УПЛ
Футбол | 07 апреля 2023, 20:12 0
Виталий Дахновский и Геннадий Пасич приняли участие в драке
Футбол | 07.04.2023, 19:45
Бокс | 07.04.2023, 13:14
Война | 08.04.2023, 09:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.04.2023, 07:20
06.04.2023, 16:13 3
07.04.2023, 23:55 4
07.04.2023, 20:15 18
06.04.2023, 15:27 16
06.04.2023, 09:13 26
06.04.2023, 11:17 16
06.04.2023, 13:05 7