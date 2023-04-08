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  4. Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед
Англия
08 апреля 2023, 13:40 |
305
0

Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед

Украинский защитник не выйдет в основе

08 апреля 2023, 13:40 |
305
0
Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 8 апреля «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре АПЛ примет «Эвертон». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко остался в запасе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Мартинес, Ван-Биссака, Маласия, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Забитцер, Антони, Санчо, Рэшфорд

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Годфри, Кин, Тарковски, Айвоби, Онана, Гана, Макнил, Грей, Симмс

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Виталий Миколенко Эвертон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Эвертон стартовые составы
Источник Sport.ua
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