Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед

Сегодня, 8 апреля «Манчестер Юнайтед» в 30-м туре АПЛ примет «Эвертон». Начало матча – в 14:30 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко остался в запасе «Эвертона» на матч.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Мартинес, Ван-Биссака, Маласия, Бруну Фернандеш, Мактоминей, Забитцер, Антони, Санчо, Рэшфорд

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Годфри, Кин, Тарковски, Айвоби, Онана, Гана, Макнил, Грей, Симмс