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Манчестер Юнайтед
08.04.2023 14:30 – FT 2 : 0
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Англия
09 апреля 2023, 02:50 |
22
0

Ман Юнайтед – Эвертон – 2:0. Ошибка Коулмена, 45 минут Миколенко. Видео

Смотрите видеообзор 30-го тура АПЛ

09 апреля 2023, 02:50 |
22
0
Ман Юнайтед – Эвертон – 2:0. Ошибка Коулмена, 45 минут Миколенко. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал в матч на скамейке запасных. После перерыва Виталий появился на поле, заменив Бена Годфри.

На 71-й минуте гол забил Антони Марсьяль после ошибки Шеймуса Коулмена.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0

Голы: Мактоминей, 36, Марсьяль, 71

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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