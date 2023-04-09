Ман Юнайтед – Эвертон – 2:0. Ошибка Коулмена, 45 минут Миколенко. Видео
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В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал в матч на скамейке запасных. После перерыва Виталий появился на поле, заменив Бена Годфри.
На 71-й минуте гол забил Антони Марсьяль после ошибки Шеймуса Коулмена.
Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур
Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0
Голы: Мактоминей, 36, Марсьяль, 71
События матча
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