В субботу, 8 апреля, состоялся матч 30-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начал в матч на скамейке запасных. После перерыва Виталий появился на поле, заменив Бена Годфри.

На 71-й минуте гол забил Антони Марсьяль после ошибки Шеймуса Коулмена.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Манчестер Юнайтед – Эвертон – 2:0

Голы: Мактоминей, 36, Марсьяль, 71