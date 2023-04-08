8 апреля на «Олд Траффорд» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном».

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Старт поединка запланирован на 14:30 по киевскому времени.

Украинский футболист «ирисок» Виталий Миколенко начал матч на скамейке запасных.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.