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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
08.04.2023 14:30 – FT 2 : 0
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 апреля 2023, 14:36 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:44
909
0

Манчестер Юнайтед – Эвертон. Миколенко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 30-го тура АПЛ

08 апреля 2023, 14:36 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:44
909
0
Манчестер Юнайтед – Эвертон. Миколенко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

8 апреля на «Олд Траффорд» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 14:30 по киевскому времени.

Украинский футболист «ирисок» Виталий Миколенко начал матч на скамейке запасных.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

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Миколенко – в запасе Эвертона на матч с Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Эвертон Эвертон смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Источник Sport.ua
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