08.04.2023 14:30 – FT 2 : 0
Англия08 апреля 2023, 14:36 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:44
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Манчестер Юнайтед – Эвертон. Миколенко – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 30-го тура АПЛ
08 апреля 2023, 14:36 | Обновлено 08 апреля 2023, 14:44
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8 апреля на «Олд Траффорд» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 14:30 по киевскому времени.
Украинский футболист «ирисок» Виталий Миколенко начал матч на скамейке запасных.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
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