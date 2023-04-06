8 апреля на «Олд Траффорд» пройдет матч 30-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Эвертоном». Старт поединка запланирован на 14:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Клуб снова играет по максимально плотному графику. В этом ее зависимость от собственных успехов - приходится играть по дважды в неделю. Красные дьяволы довели до титула свои выступления в Кубке Лиги. Впереди, в следующий четверг, у них игра в Лиге Европы, с непростым соперником, Севильей. Кроме того, продолжается и борьба в кубке Англии, где уже получилось дойти до полуфинала. Но, конечно же, в приоритете будет удержаться в группе лидеров АПЛ. Понятно, что там не догнать ни соседний Сити, ни сенсационный Арсенал. Но свою главную задачу, вернуть манкунианцев в топ-4 Премьер-Лиги, тен Хаг выполняет. В апреле уже были поединки там с крепкими противниками, Ньюкаслом и Брентфордом. Первому проиграли, причем 0-2, но с пчелками получилось взять максимум за счет единственного гола Рашфорда.

Эвертон

Команда занимается вот уже 2-й сезон тем же неприятным, но важным делом - борется за выживание. И по достаточно аналогичному сценарию, со сменой наставника зимой. Спаситель-2022, Лэмпард, не стал героем на длительной основе - нынешний розыгрыш АПЛ показать ограниченность нынешнего потенциала Супер-Фрэнки. Его сменили более опытным Шоном Дайшем, и это сразу же сказалось в положительном ключе. Менеджер дебютировал с сенсационных 1-0 с Арсеналом, потом повторили счет с конкурентом, Лидсом. А в марте получилось взять 5 очков в 3-х турах, выскочив из зоны вылета. Нынешний месяц складывается пока непросто, уж очень сложные противники. Неделю назад был Тоттенхэм, и с ним пополнили копилку, сыграв 1-1.

Статистика личных встреч

Эвертон не проигрывал трижды кряду. Но в этом сезоне МЮ побеждал и в АПЛ, и в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы безусловно верят в манкунианцев. Но Эвертон при Дайше неплох, так что можно остановиться на варианте итого больше 2,5 голов с коэффициентом - 2,04.