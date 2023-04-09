ВИДЕО. Голы Месси и Серхио Рамоса принесли ПСЖ победу над Ниццей

В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.

У парижан отметились Лионель Месси и Серхио Рамос. У Месси также ассист, а забитый мяч стал для него 30-м за «ПСЖ»

«ПСЖ» прервал серию из двух поражений подряд и лидирует в Лиге 1 (69 очков). «Ницца» находится на 8-й позиции (44 пункта).

Лига 1. 30-й тур, 8 апреля, Ницца

Ницца – ПСЖ – 0:2

Голы: Месси, 26, Серхио Рамос, 76.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Месси, 26 мин.

ГОЛ! 0:2. Серхио Рамос, 76 мин.

Анже – Лилль – 1:0