ВИДЕО. Голы Месси и Серхио Рамоса принесли ПСЖ победу над Ниццей
У Лионеля Месси также ассист, а забитый мяч стал для него 30-м за «ПСЖ»
В матче 30-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде обыграл «Ниццу» со счетом 2:0.
У парижан отметились Лионель Месси и Серхио Рамос. У Месси также ассист, а забитый мяч стал для него 30-м за «ПСЖ»
«ПСЖ» прервал серию из двух поражений подряд и лидирует в Лиге 1 (69 очков). «Ницца» находится на 8-й позиции (44 пункта).
Лига 1. 30-й тур, 8 апреля, Ницца
Ницца – ПСЖ – 0:2
Голы: Месси, 26, Серхио Рамос, 76.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Месси, 26 мин.
ГОЛ! 0:2. Серхио Рамос, 76 мин.
Анже – Лилль – 1:0
События матча
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