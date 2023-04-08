Победа Борнмута без Забарного, Де Дзерби получил красную в игре со шпорами

В субботу, 8 апреля, состоялись 5 матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Борнмут» без украинского защитника Ильи Забарного минимально в гостях обыграл «Лестер».

Поединок между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» завершился со счетом 2:1 в пользу «шпор». Наставник «чаек» Де Дзерби получил красную карточку за стычку с временным тренером «Тоттенхэма» Стеллини после отмененного гола Уэлбека на 56-й (форвард сыграл рукой). Вскоре был удален и Кристиан.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 2:0

Голы: Траоре, 48, Уоткинс, 90+5

Брентфорд – Ньюкасл – 1:2

Голы: Тони, 45+1 (пен.) – Рая, 54 (автогол), Исак, 61

Лестер – Борнмут – 0:1

Гол: Биллинг, 40

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1

Голы: Сон Хын Мин, 10, Кейн, 79 – Данк, 34

Фулхэм – Вест Хэм – 0:1

Гол: Рид, 23 (автогол)

FOUR WINS IN A ROW! 😍 pic.twitter.com/wPPtl91bPO — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 8, 2023

FIVE WINS IN A ROW!!!! 🤩 pic.twitter.com/yqIE0iLdSt — Newcastle United FC (@NUFC) April 8, 2023

THREE MASSIVE POINTS ❤️ pic.twitter.com/xz1Zf05TPj — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 8, 2023