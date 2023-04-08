Победа Борнмута без Забарного, Де Дзерби получил красную в игре со шпорами
Состоялись 5 матчей чемпионата Англии по футболу
В субботу, 8 апреля, состоялись 5 матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
«Борнмут» без украинского защитника Ильи Забарного минимально в гостях обыграл «Лестер».
Поединок между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» завершился со счетом 2:1 в пользу «шпор». Наставник «чаек» Де Дзерби получил красную карточку за стычку с временным тренером «Тоттенхэма» Стеллини после отмененного гола Уэлбека на 56-й (форвард сыграл рукой). Вскоре был удален и Кристиан.
Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур
Астон Вилла – Ноттингем Форест – 2:0
Голы: Траоре, 48, Уоткинс, 90+5
Брентфорд – Ньюкасл – 1:2
Голы: Тони, 45+1 (пен.) – Рая, 54 (автогол), Исак, 61
Лестер – Борнмут – 0:1
Гол: Биллинг, 40
Тоттенхэм – Брайтон – 2:1
Голы: Сон Хын Мин, 10, Кейн, 79 – Данк, 34
Фулхэм – Вест Хэм – 0:1
Гол: Рид, 23 (автогол)
FOUR WINS IN A ROW! 😍 pic.twitter.com/wPPtl91bPO— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 8, 2023
FIVE WINS IN A ROW!!!! 🤩 pic.twitter.com/yqIE0iLdSt— Newcastle United FC (@NUFC) April 8, 2023
THREE MASSIVE POINTS ❤️ pic.twitter.com/xz1Zf05TPj— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 8, 2023
Os três pontos são nossos. #TOTBHA pic.twitter.com/Sw5BU77PUv— Tottenham Hotspur (@Spurs_PT) April 8, 2023
A big result! ⚒️ pic.twitter.com/57qXFy0HFy— West Ham United (@WestHam) April 8, 2023
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