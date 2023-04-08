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Астон Вилла
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Англия
08 апреля 2023, 19:36 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:41
1487
1

Победа Борнмута без Забарного, Де Дзерби получил красную в игре со шпорами

Состоялись 5 матчей чемпионата Англии по футболу

08 апреля 2023, 19:36 | Обновлено 08 апреля 2023, 19:41
1487
1
Победа Борнмута без Забарного, Де Дзерби получил красную в игре со шпорами
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 8 апреля, состоялись 5 матчей 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Борнмут» без украинского защитника Ильи Забарного минимально в гостях обыграл «Лестер».

Поединок между «Тоттенхэмом» и «Брайтоном» завершился со счетом 2:1 в пользу «шпор». Наставник «чаек» Де Дзерби получил красную карточку за стычку с временным тренером «Тоттенхэма» Стеллини после отмененного гола Уэлбека на 56-й (форвард сыграл рукой). Вскоре был удален и Кристиан.

Чемпионат Англии по футболу. 30-й тур

Астон Вилла – Ноттингем Форест – 2:0
Голы: Траоре, 48, Уоткинс, 90+5

Брентфорд – Ньюкасл – 1:2
Голы: Тони, 45+1 (пен.) – Рая, 54 (автогол), Исак, 61

Лестер – Борнмут – 0:1
Гол: Биллинг, 40

Тоттенхэм – Брайтон – 2:1
Голы: Сон Хын Мин, 10, Кейн, 79 – Данк, 34

Фулхэм – Вест Хэм – 0:1
Гол: Рид, 23 (автогол)

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Источник Sport.ua
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Ньюкасл во втором тайме супер-пупер. Ещё и гол отменили за хэндболл. Кто там у них следующий - не позавидуешь.  Разыгрались по полной.
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