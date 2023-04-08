Во втором матче отбора к Евро-2023 Украина U-19 разгромно проиграла Дании

8 апреля молодежная женская сборная Украины WU-19 матчем против Дании продолжила свое выступление во втором раунде отбора Евро-2023 WU-19.

Подопечные Валерия Паламарчука начали свое выступление в группе А5, матчи которой принимает Дания, поражением от команды Швеции (0:5). Теперь сине-желтые в городе Кеге встречались с хозяйками, Данией.

Украинские девушки пропустили уже на 9-й минуте, а до перерыва это сделали еще трижды. Во втором тайме данки увеличили свое преимущество, оформив пятый гол. В конце встречи сине-желтые размочили счет – Сербук воспользовалась передачей Дуб. Что интересно, обе футболистки двумя минутами раньше вышли на смену. Поэтому в итоге Украина U-19 потерпела поражение – 1:5.

Теперь команду Валерия Паламарчука ожидает заключительная игра, с Исландией, которая состоится 11 апреля в 15:30 по киевскому времени.

Евро-2023 WU-19

Второй раунд отбора. Группа А5

1-й тур, 05.04.2023

Украина – Швеция – 0:5

Дания – Исландия – 0:1

2-й тур, 08.04.2023

Дания WU-19 – Украина WU-19 – 5:1 (4:0)

Голы: Огор, 9, Соренсен, 31 (пен), Вальтер, 42, Санвиг, 45+1, Хабибович, 72 – Сербук, 85.

Дания WU-19: Вингум, Поульсен, Тоффт (Йоргенсен, 46), Матиасен, Бертельсен, Банг, Санвиг (Олесен, 46), Соренсен (Асгейрсдоттир, 62), Хабибович, Огор (Стокмар, 72), Вальтер (Ла Кур, 62).

Украина WU-19: Боклач, Греса (Ефимчук, 69), Борисюк, Бондаренко, Луцан (Невар, 37), Бондарева (Янева, 46), Талеб (Сербук, 83), Семкив (Дуб, 83), Радионова, Глущенко, Молодюк.

Предупреждения: Огор, 33, Стокмар, 78, Вингум, 85 – Луцан, 30, Молодюк, 87.

20:00. Швеция – Исландия

Турнирная таблица

3-й тур, 11.04.2023