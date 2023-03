27 марта в 21:45 на стадионе «Авива» в Дублине проходит матч 2-го тура квалификации Евро-2024, в котором Ирландия встречается с Францией.

Стартовые составы команд на матч между Ирландией и Францией

STARTING XI | Ireland v France



Captain Seamus Coleman comes into the side whilst there are also starts for Egan, Cullen, Knight & Ogbene for the first @EURO2024 qualifier of the campaign 🇮🇪



Get into the ground early. Be loud, be proud 💚 pic.twitter.com/dKTFZk0Mo6