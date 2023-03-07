Лига чемпионов07 марта 2023, 22:59 | Обновлено 07 марта 2023, 23:11
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ВИДЕО. Стерлинг вывел Челси вперед в ответном матче ЛЧ с Боруссией Д
Англичанин открыл счет на 43-й минуте поединка
07 марта 2023, 22:59 | Обновлено 07 марта 2023, 23:11
739
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Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» принимает «Боруссию» Дортмунд.
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На 43-й минуте поединка счет открыл английский форвард лондонцев Рахим Стерлинг.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
THAT HAD BEEN COMING! 🙌— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 7, 2023
🔵 1-0 🟡 [43] #UCL pic.twitter.com/MDNzzt3d47
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