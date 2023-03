ВИДЕО. Стерлинг вывел Челси вперед в ответном матче ЛЧ с Боруссией Д

Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» принимает «Боруссию» Дортмунд.

На 43-й минуте поединка счет открыл английский форвард лондонцев Рахим Стерлинг.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

THAT HAD BEEN COMING! 🙌



🔵 1-0 🟡 [43] #UCL pic.twitter.com/MDNzzt3d47