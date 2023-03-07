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  4. ВИДЕО. Стерлинг вывел Челси вперед в ответном матче ЛЧ с Боруссией Д
Лига чемпионов
07 марта 2023, 22:59 | Обновлено 07 марта 2023, 23:11
739
0

ВИДЕО. Стерлинг вывел Челси вперед в ответном матче ЛЧ с Боруссией Д

Англичанин открыл счет на 43-й минуте поединка

07 марта 2023, 22:59 | Обновлено 07 марта 2023, 23:11
739
0
ВИДЕО. Стерлинг вывел Челси вперед в ответном матче ЛЧ с Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Во вторник, 7 марта, «Челси» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» принимает «Боруссию» Дортмунд.

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На 43-й минуте поединка счет открыл английский форвард лондонцев Рахим Стерлинг.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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