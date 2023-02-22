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22 февраля 2023, 07:30 | Обновлено 22 февраля 2023, 07:50
329
0

Ремонтада Реала в Ливерпуле, изящная победа Наполи, два ляпа вратарей

Главные новости за 21 февраля на Sport.ua

22 февраля 2023, 07:30 | Обновлено 22 февраля 2023, 07:50
329
0
Ремонтада Реала в Ливерпуле, изящная победа Наполи, два ляпа вратарей
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 февраля.

Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
Мерсисайдцы забили быстрые голы, но проиграли с крупным счетом

Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Винисиус Жуниор и Карим Бензема сотворили феноменальный камбэк «Реала»

Фора в два мяча. Наполи одержал комфортную победу над Айнтрахтом
Голы в матче 1/8 финала ЛЧ забили Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо

Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Сине-желтая футзальная команда обыграла соперниц со счетом 3:2

Мотор выиграл у испанской команды и сохранил шансы на плей-офф
Запорожская команда в труднейшем матче одолела «Бидасоа» со счетом 33:31

Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву
Но форвард «Германштадта» все равно отказал киевскому клубу

Металлист на турецком сборе спас игру с чемпионом Латвии
Харьковчане были близки к поражению от «Валмиеры»

Металлист на сборе в Турции проиграл киргизскому клубу Абдыш-Ата
Харьковская команду уступила со счетом 1:3

Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Руководство киевского клуба приняло решение о полном переформатировании команды

ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
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Источник Sport.ua
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