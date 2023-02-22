Ремонтада Реала в Ливерпуле, изящная победа Наполи, два ляпа вратарей

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 февраля.

Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль

Мерсисайдцы забили быстрые голы, но проиграли с крупным счетом

Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала

Винисиус Жуниор и Карим Бензема сотворили феноменальный камбэк «Реала»

Фора в два мяча. Наполи одержал комфортную победу над Айнтрахтом

Голы в матче 1/8 финала ЛЧ забили Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо

Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца

Сине-желтая футзальная команда обыграла соперниц со счетом 3:2

Мотор выиграл у испанской команды и сохранил шансы на плей-офф

Запорожская команда в труднейшем матче одолела «Бидасоа» со счетом 33:31

Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву

Но форвард «Германштадта» все равно отказал киевскому клубу

Металлист на турецком сборе спас игру с чемпионом Латвии

Харьковчане были близки к поражению от «Валмиеры»

Металлист на сборе в Турции проиграл киргизскому клубу Абдыш-Ата

Харьковская команду уступила со счетом 1:3

Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом

Руководство киевского клуба приняло решение о полном переформатировании команды

ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?

Скандал вокруг «Барсы» повлияет на заявку Испании, Португалии и Украины

Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае

Украинки провели второй очный матч в сезоне

Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ

Марта в трех сетах проиграла Белинде Бенчич на соревнованиях WTA 1000 в городе Дубай

Киченок и Остапенко обыграли экс-первых ракеток мира на турнире в ОАЭ

Украинской-латвийский тандем обыграл Тимею Бабош и Кристину Младенович

ЧМ-2023 по лыжным видам спорта. Превью

Sport.ua анонсирует старт лыжного чемпионата мира в словенской Планице

Не только славой Вирер и Синнера. Как Зюдтироль прокладывает путь наверх

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о возмутителе спокойствия в нынешнем сезоне кальчо

Травмы, скандалы и саботаж: как Дзаньоло оказался в Турции

Рассказываем о непростой ситуации перспективного итальянца