Ремонтада Реала в Ливерпуле, изящная победа Наполи, два ляпа вратарей
Главные новости за 21 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 21 февраля.
Камбэк и разгром. Реал на Энфилде уверенно обыграл Ливерпуль
Мерсисайдцы забили быстрые голы, но проиграли с крупным счетом
Ливерпуль – Реал – 2:5. Ляпы вратарей, дубли Вини и Бензема. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Винисиус Жуниор и Карим Бензема сотворили феноменальный камбэк «Реала»
Фора в два мяча. Наполи одержал комфортную победу над Айнтрахтом
Голы в матче 1/8 финала ЛЧ забили Виктор Осимхен и Джованни Ди Лоренцо
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Сине-желтая футзальная команда обыграла соперниц со счетом 3:2
Мотор выиграл у испанской команды и сохранил шансы на плей-офф
Запорожская команда в труднейшем матче одолела «Бидасоа» со счетом 33:31
Румынские СМИ назвали зарплату, которую Динамо предлагало Параскиву
Но форвард «Германштадта» все равно отказал киевскому клубу
Металлист на турецком сборе спас игру с чемпионом Латвии
Харьковчане были близки к поражению от «Валмиеры»
Металлист на сборе в Турции проиграл киргизскому клубу Абдыш-Ата
Харьковская команду уступила со счетом 1:3
Источник: Динамо ищет варианты для продажи Шапаренко и Бущана летом
Руководство киевского клуба приняло решение о полном переформатировании команды
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
Скандал вокруг «Барсы» повлияет на заявку Испании, Португалии и Украины
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Украинки провели второй очный матч в сезоне
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Марта в трех сетах проиграла Белинде Бенчич на соревнованиях WTA 1000 в городе Дубай
Киченок и Остапенко обыграли экс-первых ракеток мира на турнире в ОАЭ
Украинской-латвийский тандем обыграл Тимею Бабош и Кристину Младенович
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