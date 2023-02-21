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WTA
21 февраля 2023, 11:29 | Обновлено 21 февраля 2023, 11:32
2252
2

Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае

Украинки провели второй очный матч в сезоне

21 февраля 2023, 11:29 | Обновлено 21 февраля 2023, 11:32
2252
2
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№33 WTA) и Даяна Ястремская (№122 WTA) сыграли между собой в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В матче второго круга Ангелина в трех сетах с камбэком одержала победу над Даяной.

Дубай. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 6:2, 6:3

Это была вторая встреча украинок, Калинина снова победила. В этом году она обыгрывала Ястремскую в полуфинале квалификации соревнований в Аделаиде.

В следующем раунде Ангелина сразится против Каролины Плишковой из Чехии (№18 WTA).

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Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Дубай Ангелина Калинина Даяна Ястремская
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vova Chol
Відіграла Даяна один сет і поплила . Фізика нуляча , хоча прийом і подачу підтягнула .
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+2
Sashamar
І це правильно, товариші! Даяна нехай бере Катарину Завацьку під ручку і йде грати спочатку турніри рангом нижче. Он, в Мексиці зараз багато непоганих тенісисток, які розуміють, що в Дубаї їм нічого не світить.Чи по силам Ангеліні обіграти Плішкову, цілком. Нехай не лякає легка перемога Плішковой над Саккарі. Гречанка, незважаючи на місце в десятці, дуже нестабільна. Не випадково в доробку лише один нещасний Рабат (так само, як, наприклад, у Тревізан) чотири роки тому. Але буде дуже, дуже важко.
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0
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