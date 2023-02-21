Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№33 WTA) и Даяна Ястремская (№122 WTA) сыграли между собой в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В матче второго круга Ангелина в трех сетах с камбэком одержала победу над Даяной.

Дубай. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 6:2, 6:3

Это была вторая встреча украинок, Калинина снова победила. В этом году она обыгрывала Ястремскую в полуфинале квалификации соревнований в Аделаиде.

В следующем раунде Ангелина сразится против Каролины Плишковой из Чехии (№18 WTA).