Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№39 WTA) и Даяна Ястремская (№101 WTA) стартовали в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде матчем между собой.



Победительницей стала первая ракетка Украины, которая добыла победу в двух сетах.



Аделаида. Полуфинал квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:4



В финале квалификации Калинина сыграет против Анны Бондар (№77 WTA) или Жасмин Паолини (№62 WTA).



Ранее свой матч первого раунда отбора выиграла Марта Костюк.