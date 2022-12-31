Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
Украинки сразились между собой в Австралии
Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№39 WTA) и Даяна Ястремская (№101 WTA) стартовали в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде матчем между собой.
Победительницей стала первая ракетка Украины, которая добыла победу в двух сетах.
Аделаида. Полуфинал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:4
В финале квалификации Калинина сыграет против Анны Бондар (№77 WTA) или Жасмин Паолини (№62 WTA).
Ранее свой матч первого раунда отбора выиграла Марта Костюк.
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