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WTA
31 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 31 декабря 2022, 13:11
1179
4

Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона

Украинки сразились между собой в Австралии

31 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 31 декабря 2022, 13:11
1179
4
Аделаида. Калинина обыграла Ястремскую в первом матче сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки Ангелина Калинина (№39 WTA) и Даяна Ястремская (№101 WTA) стартовали в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде матчем между собой.

Победительницей стала первая ракетка Украины, которая добыла победу в двух сетах.

Аделаида. Полуфинал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:4

В финале квалификации Калинина сыграет против Анны Бондар (№77 WTA) или Жасмин Паолини (№62 WTA).

Ранее свой матч первого раунда отбора выиграла Марта Костюк.

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Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Даяна Ястремская WTA Аделаида
Источник Sport.ua
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sportukraina2022
https://www.youtube.com/watch?v=rUrI8DVWRME запис матчу
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+1
Александр Науменко
У грі Даяни ніякої варіативності, тупе лупцювання по м'ячу, та й Геля, сьогодні, наче зі сну.
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0
Santk86
Ангелина на классе обыграла Даяну. Ястремская сменила тренера, а игру нет, столько ошибок в простых ситуациях допускать непозволительно. 
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0
Igorasko87
Це ж якою треба бути «модною тенісисткою« щоб злитися з 1-4 !!!
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-2
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