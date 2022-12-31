Марта Костюк выиграла первый матч сезона

Украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.



В полуфинале отбора украинка, посеянная под 11-м номером, обыграла Кристину Букшу из Испании (№105 WTA).



Аделаида. Полуфинал квалификации

Марта Костюк (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 7:6(9), 6:4



Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.



В финале отбора Марта сыграет против Майяр Шериф (№52 WTA).