WTA31 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:14
114
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Марта Костюк выиграла первый матч сезона
Украинская теннисистка успешно стартовала в квалификации соревнований в Аделаиде
31 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:14
114
0
Украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.
В полуфинале отбора украинка, посеянная под 11-м номером, обыграла Кристину Букшу из Испании (№105 WTA).
Аделаида. Полуфинал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 7:6(9), 6:4
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
В финале отбора Марта сыграет против Майяр Шериф (№52 WTA).
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