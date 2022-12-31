Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк выиграла первый матч сезона
WTA
31 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:14
114
0

Марта Костюк выиграла первый матч сезона

Украинская теннисистка успешно стартовала в квалификации соревнований в Аделаиде

31 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 31 декабря 2022, 10:14
114
0
Марта Костюк выиграла первый матч сезона
WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№69 WTA) стартовала с победы в квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде.

В полуфинале отбора украинка, посеянная под 11-м номером, обыграла Кристину Букшу из Испании (№105 WTA).

Аделаида. Полуфинал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 7:6(9), 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

В финале отбора Марта сыграет против Майяр Шериф (№52 WTA).

По теме:
Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Марта Костюк – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первый титул WTA Калининой, дебют Киченок в топ-10 и материнство Свитолиной
Марта Костюк Кристина Букша WTA Аделаида
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Australian Open в Китае? Мельбурн может потерять в будущем турнир
Теннис | 30 декабря 2022, 19:51 3
Australian Open в Китае? Мельбурн может потерять в будущем турнир
Australian Open в Китае? Мельбурн может потерять в будущем турнир

Одни из главных претендентов – Шанхай и Сидней

Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Футбол | 30 декабря 2022, 20:45 1
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски

«Эспаньол» возмущен тем, что поляк сыграет за «Барселону» в каталонском дерби

ФБУ назвала символическую сборную первой половины сезона Суперлиги
Баскетбол | 31.12.2022, 05:57
ФБУ назвала символическую сборную первой половины сезона Суперлиги
ФБУ назвала символическую сборную первой половины сезона Суперлиги
Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
Футбол | 30.12.2022, 15:20
Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Футбол | 30.12.2022, 22:34
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Челси пытается перехватить Мудрика у Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
ФЬЮРИ: «Откуда Усик вообще взялся? Поднялся из крузервейта и побил Джошуа»
29.12.2022, 16:30 6
Бокс
Первый титул WTA Калининой, дебют Киченок в топ-10 и материнство Свитолиной
Первый титул WTA Калининой, дебют Киченок в топ-10 и материнство Свитолиной
30.12.2022, 12:45 4
Теннис
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
29.12.2022, 21:15 29
Футбол
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
29.12.2022, 22:11 7
Футбол
«Мы тебя бесконечно любим». Дочка Пеле попрощалась с легендарным отцом
«Мы тебя бесконечно любим». Дочка Пеле попрощалась с легендарным отцом
30.12.2022, 02:12
Футбол
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
Залужный сообщил, сколько российских ракет сегодня сбили силы ПВО
29.12.2022, 13:11 1
Война
Топ-10 игроков, которые завершили карьеру в 2022 году
Топ-10 игроков, которые завершили карьеру в 2022 году
29.12.2022, 18:04 1
Футбол
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
30.12.2022, 14:29 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности